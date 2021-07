OTTAWA, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Parmi les propriétaires-occupants sondés, 85 % ont indiqué n'avoir eu aucune difficulté à effectuer leurs paiements hypothécaires pendant la pandémie de COVID-19, bien que 31 % des acheteurs aient fait face à une surenchère pendant leur achat. Voici quelques-unes des principales constatations de l'Enquête 2021 auprès des emprunteurs hypothécaires, publiée aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). L'Enquête 2021 auprès des emprunteurs hypothécaires a recueilli les réponses de plus de 3 500 Canadiens et Canadiennes de partout au pays et fournit des renseignements clés sur le contexte actuel pour l'achat d'une habitation, l'accession à la propriété et les prêts hypothécaires.

« L'objectif de l'Enquête auprès des emprunteurs hypothécaires est d'aider à placer les Canadiens et les Canadiennes et les spécialistes en prêts hypothécaires qui les servent dans la meilleure position possible pour réussir lorsqu'ils magasinent un prêt hypothécaire, a déclaré Sam Carnavole, directeur, Gestion des relations avec les clients, SCHL. « L'enquête de cette année comprend d'importants points à retenir sur l'abordabilité et la façon dont le marché a réagi à la pandémie et à la conjoncture économique. Nous espérons que le sondage aidera la population canadienne à tirer le meilleur parti de ce qui peut être un processus accablant. »

Bien que 85 % des propriétaires-occupants n'aient eu aucune difficulté à respecter un calendrier de paiement hypothécaire pendant la pandémie, les jeunes propriétaires-occupants ont indiqué avoir plus de difficulté à cet égard.

Parmi les acheteurs qui ont vécu des surenchères, 60 % ont estimé avoir payé trop cher lorsqu'ils ont acheté leur habitation. Une « guerre de prix » est une situation où au moins deux parties surenchérissent à répétition alors qu'elles rivalisent pour acheter une habitation.

Les accédants à la propriété ont indiqué avoir acheté une habitation pour les raisons suivantes :

il s'agit d'un investissement sûr;



qui procure une plus grande stabilité;



et les taux d'intérêt sont bas.

Soixante-sept pour cent des répondants sont d'avis qu'une entente de report des paiements hypothécaires est une bonne façon d'aider les propriétaires-occupants, mais seulement 13 % des répondantes et répondants sondés ont eu recours à un report des paiements hypothécaires.

La majorité des emprunteurs hypothécaires croient que l'accession à la propriété est un bon investissement financier à long terme et sont convaincus qu'ils seront en mesure de payer leurs mensualités hypothécaires futures.

Document d'information :

En 2021, la SCHL a sondé en ligne 3 502 emprunteurs hypothécaires récents - tous principaux décideurs - ayant contracté ou renouvelé un emprunt hypothécaire ou obtenu un prêt de refinancement au cours des 12 derniers mois. Les entrevues en ligne ont été menées en français et en anglais dans toutes les régions du pays. Parmi les personnes sondées, 9 % étaient des accédants à la propriété, 8 % étaient des acheteurs déjà propriétaires, 18 % étaient des emprunteurs ayant refinancé leur prêt et 65 % renouvelaient leur prêt hypothécaire.

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL

