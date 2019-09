Maintien des bâtiments et résorption du déficit de maintien - Grand rattrapage : près de 95 M$ pour rénover les écoles de l'Estrie

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le député de Richmond, président de la Commission des institutions et président du caucus de l'Estrie, M. André Bachand, ainsi que le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. François Jacques, se réjouissent de l'annonce faite par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, selon laquelle près de 95 millions de dollars seront investis pour la rénovation des écoles de l'Estrie.

« Il est de notoriété publique que plusieurs écoles nécessitent grandement que l'on en prenne soin. Par ces investissements majeurs, votre gouvernement vient répondre à ce besoin. Ces travaux de rénovation rendront nos bâtiments scolaires plus agréables et plus sécuritaires. Je suis très heureux pour les élèves, les enseignants et les membres du personnel des écoles de la région de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Toutes les études le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évoluent nos élèves ont une incidence directe sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur leur réussite. Tout gouvernement qui fait de l'éducation une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des écoles en bon état. C'est notre cas. Nous lançons donc une opération grand rattrapage pour retaper nos écoles, qui ont tant manqué d'amour dans les dernières années. C'est une excellente nouvelle non seulement pour les élèves, mais également pour les enseignants et pour tout le personnel scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Lorsque j'ai appris cette annonce, ma première pensée a été pour les enfants qui, encore trop souvent, se retrouvent dans des situations qui ne sont pas propices à une éducation de la meilleure qualité possible. Avec ce grand rattrapage, le gouvernement confirme une fois de plus que l'éducation est une priorité incontournable. À titre de président du caucus de l'Estrie, je suis plus que satisfait de cette annonce, qui sera bénéfique à toute la région. »

André Bachand, député de Richmond, président de la Commission des institutions et président du caucus de l'Estrie

« Les sommes investies contribueront d'abord et avant tout à notre plus grande ressource : nos enfants. Les travaux qui seront réalisés permettront à nos futurs dirigeants et à notre relève de grandir dans des locaux propices à l'apprentissage. Ce grand rattrapage était nécessaire dans nos écoles et je suis fier de cette annonce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des élèves et des enseignants, des éducateurs et de tout le personnel accompagnant le Québec de demain. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Dans le cadre du discours sur le budget 2019-2020, le gouvernement du Québec a annoncé, pour le réseau des commissions scolaires, des enveloppes en maintien d'actifs immobiliers dans le but d'assurer la pérennité du parc immobilier scolaire.

L'enveloppe annoncée prévoit également des sommes minimales pour les années scolaires 2020-2021 à 2021-2022 dans le but d'améliorer la planification de certains travaux de maintien des bâtiments.

Pour l'année 2019-2020, le gouvernement du Québec porte à 2,3 milliards de dollars l'enveloppe consacrée au maintien des bâtiments et à la résorption du déficit de maintien pour l'ensemble du Québec.

Pour l'Estrie, il s'agit d'une augmentation de 162,1 % par rapport à l'année précédente.

Ces sommes pour la rénovation de nos écoles viennent s'ajouter à un investissement sans précédent de 1,7 milliard de dollars annoncé plus tôt cet été pour la construction et l'agrandissement d'écoles.

Les montants pour chacune des régions du Québec seront dévoilés dans les prochaines semaines par les ministres titulaires.

La liste complète des projets de rénovation, par écoles, sera connue pour sa part au cours de l'automne.

Voici la répartition des montants par commissions scolaires :

Commission scolaire Montant des Hauts-Cantons 16 073 337 $ de la Région-de-Sherbrooke 39 189 436 $ des Sommets 18 285 882 $ Eastern Townships 21 304 044 $





Total : 94 852 699 $

