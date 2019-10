Maintien des bâtiments et résorption du déficit de maintien - Grand rattrapage : près de 65 M$ pour rénover les écoles du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, se réjouit de l'annonce faite par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, selon laquelle près de 65 millions de dollars seront investis pour la rénovation des écoles du Centre-du-Québec.

« Il est de notoriété publique que plusieurs écoles nécessitent grandement que l'on en prenne soin. Par ces investissements majeurs, votre gouvernement vient répondre à ce besoin. Ces travaux de rénovation rendront nos bâtiments scolaires plus agréables et plus sécuritaires. Je suis très heureux pour les élèves, les enseignants et les membres du personnel des écoles de la région du Centre-du-Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« À force de négliger l'entretien de leurs écoles, les Québécois en sont venus à avoir honte de celles-ci. Pourtant, nos écoles devraient être notre fierté! Au-delà de l'esthétisme, les études le prouvent : les milieux de vie dans lesquels évoluent les élèves ont une incidence directe sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur leur réussite. Tout gouvernement qui fait de l'éducation une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des écoles en bon état. C'est notre cas. Nous lançons donc une opération grand rattrapage pour retaper nos écoles, qui ont tant manqué d'amour dans les dernières années. C'est une excellente nouvelle non seulement pour les élèves, mais également pour les enseignants et pour tout le personnel scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« La désuétude de nos écoles n'est un secret pour personne. En moins d'un an, notre gouvernement a pris les choses en main. Je suis très heureux pour la Commission scolaire des Bois-Francs et pour nos enfants. Cet investissement de plus de 25 millions de dollars est une excellente nouvelle pour la circonscription d'Arthabaska-L'Érable. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« La restauration de notre patrimoine scolaire assurera la santé et la sécurité des élèves et du personnel, en plus de leur offrir un environnement convivial et agréable. Je suis persuadé que ce grand rattrapage favorisera l'apprentissage et, par le fait même, la réussite éducative de nos enfants. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Dans Nicolet-Bécancour, en région rurale, nos écoles demeurent l'un des symboles de la vitalité de nos localités, nous avons donc le devoir de les maintenir en excellente condition. Par ailleurs, cette annonce démontre encore une fois que notre gouvernement prend très au sérieux son engagement de faire de l'éducation une priorité. Je m'en réjouis très sincèrement. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre pour les volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation

Faits saillants :

Dans le cadre du discours sur le budget 2019-2020, le gouvernement du Québec a annoncé, pour le réseau des commissions scolaires, des enveloppes en maintien d'actifs immobiliers dans le but d'assurer la pérennité du parc immobilier scolaire.

L'enveloppe annoncée prévoit également des sommes minimales pour les années scolaires 2020-2021 à 2021-2022 dans le but d'améliorer la planification de certains travaux de maintien des bâtiments.

Pour l'année 2019-2020, le gouvernement du Québec porte à 2,3 milliards de dollars l'enveloppe consacrée au maintien des bâtiments et à la résorption du déficit de maintien pour l'ensemble du Québec.

Pour le Centre-du-Québec, iI s'agit d'une augmentation de 293,1 % par rapport à l'année précédente.

Ces sommes pour la rénovation de nos écoles viennent s'ajouter à un investissement sans précédent de 1,7 milliard de dollars annoncé plus tôt cet été pour la construction et l'agrandissement d'écoles.

Les montants pour chacune des régions du Québec seront dévoilés dans les prochaines semaines par les ministres titulaires.

Les projets de rénovation pour chaque école seront sélectionnés cet automne.

Voici la répartition des montants par commissions scolaires :

Commission scolaire Montant de la Riveraine 12 498 514 $ des Bois-Francs 25 278 894 $ des Chênes 26 873 847 $



Total : 64 651 255 $

