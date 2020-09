« La disparition des lésions cutanées est l'objectif premier des patients, et c'est aussi celui des médecins qui les traitent, a expliqué Richard Lajoie, président et directeur général de Bausch Health, Canada. En tant qu'entreprise pleinement engagée envers la communauté canadienne du psoriasis, nous sommes sensibles aux difficultés rencontrées dans la recherche de solutions pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de psoriasis. DUOBRII est un médicament au mode d'action unique associant le propionate d'halobétasol, qui réduit l'inflammation, et le tazarotène, qui contribue à normaliser la croissance des cellules de la peau. Nous sommes très heureux d'offrir ce produit novateur aux Canadiens et très fiers qu'il soit fabriqué dans nos propres installations, ici au Canada. »

Depuis cinq années, le docteur Steve Mathieu, MD FRCPC, dermatologue, traite des patients atteints de psoriasis. « Étant donné que le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui peut évoluer par poussées, entrecoupées de périodes de rémission et de récidives, le fait d'être en mesure de prendre en charge les symptômes inflammatoires sur une période prolongée est extrêmement bénéfique. DUOBRII est le seul traitement topique approuvé par Santé Canada qui aide au maintien d'une peau saine après le traitement, ce que tous les patients atteints de psoriasis espèrent. Ce qui est encore plus encourageant pour les patients, c'est qu'on peut observer des résultats favorables en deux semaines seulement. »

Le psoriasis est une maladie cutanée répandue et chronique qui perturbe la vie d'environ un million de Canadiens, 90 % de ceux-ci étant atteints de psoriasis en plaques.ii La maladie se caractérise par des plaques rouges et épaisses recouvertes d'écailles (squames) argentées, et peut entraîner des symptômes allant de légers à graves. Bien que les lésions psoriasiques puissent apparaître n'importe où sur le corps, elles siègent le plus souvent aux coudes, aux genoux, au cuir chevelu, à la poitrine et au bas du dos.

Étant donné que la maladie touche des parties visibles du corps, les conséquences de la maladie vont bien au-delà des symptômes physiques. Le psoriasis perturbe tous les aspects de la vie des personnes atteintes, y compris leur capacité à travailler et à maintenir une vie sociale et des relations intimes. En plus du lourd fardeau médical que vivent les patients dans la recherche d'un médicament pouvant maîtriser la maladie, les répercussions psychologiques sont importantes. Ainsi, nombre de personnes atteintes souffrent d'une faible estime de soi, d'anxiété, de dépression et d'un manque de sommeil.iii

« Nous savons à quel point il est difficile de traiter le psoriasis et encore plus difficile, pour les patients et leur famille, de vivre avec cette maladie », affirme Rachael Manion, directrice générale de l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis (ACPP). « Les patients méritent les options thérapeutiques les plus avancées et les plus efficaces qui soient, et nous trouvons encourageant de voir que Bausch Health, Canada a mis DUOBRII sur le marché en tant que nouvelle option thérapeutique topique pour les patients atteints de psoriasis modéré à sévère. »

La lotion DUOBRII offre l'action combinée de deux composés non apparentés : le propionate d'halobétasol, un corticostéroïde, et le tazarotène, un pro-médicament de la famille des rétinoïdes. Ces ingrédients bien connus possèdent chacun un profil d'efficacité établi depuis longtemps. Administrés ensemble sous la forme de la lotion DUOBRII, le propionate d'halobétasol et le tazarotène ont des effets complémentaires en raison de leurs modes d'action respectifs ciblant différents récepteurs et différentes voies afin de maîtriser l'inflammation et de rétablir la morphologie de l'épiderme. L'amélioration de l'état des patients atteints de psoriasis semble être associée au rétablissement de la morphologie normale de la peau et à la réduction des marqueurs de l'inflammation ICAM-1 et HLA-DR.iv

DUOBRII se distingue aussi par sa technologie PrismatrexMC, un émulsifiant polymérique qui procure un système stable où les gouttelettes de l'émulsion sont distribuées au fil du temps et dans un intervalle de température.v

L'innocuité et l'efficacité clinique de l'application uniquotidienne de DUOBRII ont été évaluées dans le cadre de deux études cliniques de phase III prospectives, multicentriques, à répartition aléatoire et à double insu, menées chez des sujets de 18 ans ou plus atteints de psoriasis en plaques modéré ou sévère. Dans les études pivots de phase III, une analyse du paramètre d'évaluation principal de l'efficacité a révélé que DUOBRII était statistiquement et significativement plus efficace que l'excipient en lotion à la semaine 8 pour parvenir au succès thérapeutique selon l'échelle IGA (pour Investigators Global Assessment), le succès thérapeutique étant défini dans les deux études comme une amélioration d'au moins 2 points par rapport au départ et un score correspondant à la « disparition complète » ou à la « disparition quasi complète » des lésions.vi



Dans la première étude, le succès thérapeutique a été constaté à la semaine 8 chez 35,76 % des sujets du groupe recevant DUOBRII comparativement à 6,98 % des sujets du groupe recevant l'excipent (p < 0,001). Dans la deuxième étude, le succès thérapeutique a été constaté à la semaine 8 chez 45,33 % des sujets du groupe recevant DUOBRII comparativement à 12,51 % des sujets du groupe recevant l'excipient (p < 0,001) vi. Dans les études cliniques, l'efficacité à l'égard des signes individuels de psoriasis (érythème, épaisseur des plaques et desquamation) s'est maintenue jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du traitement.vii



Bien que la cause exacte du psoriasis n'ait pas encore été déterminée, les chercheurs croient que celui-ci met en jeu un ensemble de facteurs de nature génétique, environnementale et immunitaire. Le psoriasis apparaît en présence d'un dysfonctionnement du système immunitaire, lequel est à l'origine de l'inflammation. En effet, certains globules blancs (lymphocytes T) appartenant au système immunitaire sont activés et déclenchent l'inflammation, laquelle entraîne une migration des cellules de la peau vers la surface et une desquamation 10 fois plus rapide que la normale.



À propos de Bausch Health Companies Inc.

(NYSE/TSX: BHC) est une société mondiale dont la mission est d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.

Au Canada, la gamme de médicaments d'ordonnance de la société cible principalement la santé oculaire, la dermatologie et les affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société à bauschhealth.ca.

________________________ i Monographie de DUOBRIIMC, Bausch Health, Canada Inc. 16 juin 2020, p. 3 ii https://www.canadianpsoriasisnetwork.com/fr/psoriasis/types/ iii https://www.canadianpsoriasisnetwork.com/fr/parcours/ iv Monographie de DUOBRIIMC, Bausch Health, Canada Inc. 16 juin 2020, p. 16 v Health Canada New Drug Submission vi Monographie de DUOBRIIMC, Bausch Health, Canada Inc. 16 juin 2020, p.21 vii Monographie de DUOBRIIMC, Bausch Health, Canada Inc. 16 juin 2020, p.22

SOURCE Bausch Health

Renseignements: Personne-ressource de Bausch Health pour les investisseurs : Arthur Shannon, [email protected], 514-856-3855, 877-281-6642 (sans frais); Personne-ressource pour les médias : Simon Falardeau, energi PR, [email protected], 514-755-5831

Liens connexes

https://www.bauschhealth.ca/