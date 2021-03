Maintenant, des actions concrètes en logement social et communautaire

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) souligne l'importance d'aller de l'avant avec les solutions identifiées lors du Grand Forum Habitation Québec qui permettront de poursuivre et accélérer le développement du logement social et communautaire. Le RQOH en profite d'ailleurs pour offrir à la ministre responsable de l'Habitation son entière collaboration, dans le cadre de la démarche qui mènera à un futur plan d'action gouvernemental en habitation.

« La ministre Andrée Laforest possède toute l'information nécessaire à la suite de cette grande consultation des acteurs de l'habitation. En 2020, 457 000 ménages au Québec vivent dans un logement inabordable, dont près de 200 000 consacrent plus de 50 % de leur revenu au paiement de leur loyer. Elle peut agir et avoir un impact direct sur la qualité de vie des Québécois et Québécoises qui vivent en situation précaire », indique Chantal Desfossés, directrice générale du RQOH.

LE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF, PARTIE INTÉGRANTE DE LA SOLUTION

Ce forum a d'ailleurs permis de souligner les difficultés en matière de logement que vivent les personnes fragilisées et exclues, dont les femmes en situation précaire, les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes familles, les personnes immigrantes et autres qui ne peuvent pas se loger convenablement et de manière abordable. L'accès à un logement abordable est, encore et toujours, un réel défi pour plusieurs Québécois et Québécoises. Malheureusement pour eux, la situation ne s'améliore pas. La ministre peut déjà envisager des mesures, dès maintenant.

Le RQOH a d'ailleurs proposé plusieurs actions concrètes au gouvernement du Québec pour sortir de la crise actuelle de logement, réduire les listes d'attente et améliorer le sort des personnes en difficulté :

Relancer le programme AccèsLogis et la réalisation de logements sociaux et communautaires avec au moins 5 000 nouvelles unités annuellement pour les cinq prochaines années ;

Financer et livrer les 12 000 logements en attente promis par les gouvernements antérieurs.

Rehausser le financement du soutien communautaire en logement social ;

Bonifier le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés ;

Appliquer de façon cohérente la Politique de reconnaissance de l'action communautaire.

« Se loger convenablement est un besoin essentiel. Nous sommes impatients de voir ce que le prochain budget du Québec réserve. Nous espérons que le ministre des Finances Éric Girard a entendu les appels des organismes qui viennent en aide à la population et que la ministre Laforest disposera des moyens qui lui permettront de répondre aux besoins. Nous vivons aussi avec 12 000 logements en attente qui ont été promis par les différents gouvernements au cours des années », ajoute Mme Desfossés.

À PROPOS

Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) rassemble, soutient et représente la communauté des OSBL d'habitation québécois. Par ses actions, il vise à favoriser le développement et la pérennité des OSBL d'habitation, la reconnaissance du droit au logement, de même que l'accessibilité au logement social et communautaire de qualité. Les 55 000 logements en OSBL du Québec sont administrés par 1 250 organismes. Ceux-ci sont rassemblés au sein de huit fédérations régionales, toutes affiliées au RQOH. Plus de 10 000 personnes sont actives à titre bénévole dans ce réseau, qui compte également sur l'engagement de 6 500 salariés.

SOURCE Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation (RQOH)

Renseignements: Maxime Belanger, H+K Stratégies, +1 (438) 229-1389, [email protected]