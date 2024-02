Main-d'œuvre qualifiée en petite enfance : Québec déploie de nouvelles initiatives sur le terrain

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Toujours en action pour augmenter la présence de personnel éducateur diplômé de la technique collégiale, le gouvernement du Québec lance aujourd'hui un appel à tous et invite les différents cégeps à se joindre au mouvement d'ambassadrices et d'ambassadeurs, qui vise à faire découvrir la Technique d'éducation à l'enfance (TÉE) aux élèves des écoles secondaires. Dans la même foulée, une semaine thématique orientée sur le travail d'éducatrice et d'éducateur à la petite enfance se déroulera du 19 au 23 février 2024, grâce à un partenariat avec l'organisme JeunesExplo.

La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en a fait l'annonce aujourd'hui au Cégep de Drummondville, en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, du directeur des études du Cégep de Drummondville, M. Mario Carrier, et de la conseillère en communication de JeunesExplo, Mme Marie-Josée Thibault.

Contrer la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le domaine de la petite enfance, demeure une priorité pour le gouvernement du Québec. En petite enfance, plusieurs mesures sont déjà orchestrées : bourses d'études à la technique pouvant aller jusqu'à 9 000 $, parcours travail-études rémunéré, primes d'encouragement à la qualification, soutien au recrutement international, etc.

Un appel est maintenant lancé aux établissements d'enseignement qui souhaitent joindre le mouvement en désignant des finissants à la technique comme ambassadeurs pour mieux faire connaître la profession auprès des jeunes du secondaire. Pour ce faire, ceux-ci peuvent communiquer avec le ministère de la Famille à [email protected].

Grâce au mouvement qui s'amorce, les élèves du secondaire auront la chance de :

Découvrir la réalité d'une étudiante ou d'un étudiant au programme d'études TÉE;

Apprendre sur les nombreuses compétences enseignées sur le développement global des tout-petits et sur l'immense impact du personnel éducateur sur leur épanouissement;

Entendre les expériences humaines vécues à travers les stages et l'ensemble du parcours collégial en Techniques d'éducation à l'enfance.

Après tout, qui de mieux placé que les étudiantes et les étudiants à la technique pour parler avec passion de leur cheminement à des élèves qui s'apprêtent à choisir leur programme collégial?

JeunesExplo

La semaine thématique du 19 au 23 février 2024 mettra également en valeur l'emploi d'éducatrice à travers des entrevues avec plusieurs mentors du milieu, qui viendront partager leur expérience et leur parcours, puis répondre aux questions des jeunes du secondaire, en direct sur le web.

De plus, le tournage de vidéos promotionnelles lors des stages d'un jour 2024 permettra de montrer en action des jeunes stagiaires en services de garde éducatifs. Ces vidéos pourront par la suite être utilisées dans les salons de l'emploi et sur les réseaux sociaux pour faire la démonstration de ce qui se vit dans un milieu de garde. Rappelons que l'organisme JeunesExplo travaille à favoriser la persévérance scolaire et l'orientation professionnelle, puis à soutenir la relève au Québec.

Citations :

« Il faut agir sur tous les fronts pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et c'est ce qu'on fait en petite enfance. Je suis persuadée que le passage des ambassadeurs et ambassadrices dans les écoles secondaires éclairera de nombreux élèves en route vers le cégep et permettra de mettre en valeur les études en petite enfance. Notre gouvernement ne ménage aucun effort pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans les services de garde éducatifs à l'enfance du Québec et le mouvement que nous lançons aujourd'hui en est une preuve supplémentaire. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Depuis un an, j'ai eu l'occasion de visiter la majorité des cégeps dans les quatre coins du Québec et j'ai pu constater encore une fois la qualité de l'enseignement et la diversité des formations que l'on y donne. Les formations techniques offertes dans nos différents établissements d'enseignement collégiaux connaissent une belle popularité, notamment auprès des jeunes qui recherchent une formation davantage axée sur l'acquisition de compétences pratiques. J'unis aujourd'hui ma voix à celle de ma collègue Suzanne Roy et j'invite tous les cégeps intéressés à répondre à notre appel et à se joindre au mouvement. En organisant ainsi des rencontres entre nos cégépiens et les jeunes du secondaire, nous contribuons à créer des ponts essentiels qui ne peuvent qu'enrichir le parcours de nos étudiants et guider les jeunes vers les études supérieures. Notre gouvernement démontre une fois de plus son engagement à lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et à agir dans la réussite et le développement de tous les jeunes du Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Cégep de Drummondville a démontré à maintes reprises son engagement et sa proactivité. C'est donc tout naturellement que nous avons répondu présent et pris part à l'initiative. Ainsi, nous proposerons aux écoles secondaires désireuses de participer un rallye interactif sur le parcours d'un étudiant ou d'une étudiante en Techniques d'éducation à l'enfance et sur le travail d'éducateur ou d'éducatrice. Nous offrirons quatre à cinq stations variées avec questionnaire, vidéo, matériel libre et polyvalent, activité d'observation, etc. Voilà une activité de promotion qui fera assurément rayonner ce programme pour lequel les diplômés sont grandement demandés. »

Mario Carrier, directeur des études du Cégep de Drummondville

« En contexte de pénurie de main-d'œuvre, nous voyons d'un bon œil la formation de candidates et candidats qualifiés pouvant intervenir auprès d'enfants de 0 à 12 ans dans des services éducatifs à l'enfance. Nous avons tous à cœur que les enfants puissent se développer dans un milieu de vie stimulant, sain et sécuritaire. Il nous apparaît donc important de collaborer avec nos différents partenaires afin de bien informer les jeunes du secondaire des perspectives d'avenir en petite enfance et ainsi favoriser l'accession à cet emploi stimulant et essentiel. Cette initiative est accueillie favorablement puisqu'elle répond à de réels besoins autant pour les centres de services scolaires que pour les services de garde éducatifs à l'enfance.

Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

« Nous sommes particulièrement fiers de nous joindre à la mission que s'est donnée le gouvernement du Québec visant à faire découvrir la formation de Techniques d'éducation à l'enfance aux élèves des écoles secondaires. Depuis près de 20 ans, organiser des stages d'un jour et des activités virtuelles pour les jeunes est une mission que nous abordons avec enthousiasme et notre expertise a un impact considérable sur l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes d'ici. Aujourd'hui, toute l'équipe de JeunesExplo et son conseil d'administration se joignent à moi afin de souligner notre profonde reconnaissance pour la confiance accordée à notre organisation à but non lucratif. »

Isabelle Cloutier, directrice générale de l'organisme JeunesExplo

Faits saillants :

Ces initiatives s'ajoutent aux nombreuses actions déjà en marche : Le soutien au recrutement international; Le programme de bourses Perspective Québec, qui peut offrir jusqu'à 9000 $ pour les étudiants à la Technique d'éducation à l'enfance; Les primes d'encouragement à la qualification, visant à favoriser et à valoriser la qualification des éducateurs et des éducatrices; Les mesures pour mieux soutenir les services de garde dans la qualification du personnel éducateur expérimenté (la RAC96). Ces mesures peuvent aussi aider à combler des besoins de remplacements et assurer une relève qualifiée, comme le Parcours Travail-études. Les campagnes publicitaires, la participation aux différents salons de l'emploi, et bien plus!



