MAIN-D'ŒUVRE : LES ÉLUS MUNICIPAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES RÉITÈRENT LEURS DEMANDES DANS LE CADRE DE L'ÉLECTION PROVINCIALE

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE, QC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les élus municipaux de Chaudière-Appalaches, région administrative représentant la plus forte création de richesse manufacturière par habitant au Québec, ont rencontré les candidats de quatre partis politiques, aujourd'hui, à Sainte-Marie-de-Beauce. La région de Chaudière-Appalaches se mobilise à nouveau afin de proposer une série d'actions concrètes pour assurer la pérennité de son économie et la vitalité de ses milieux.

La pénurie de main-d'œuvre cause aujourd'hui une perte d'opportunités en freinant l'innovation et la croissance dans la région. L'immigration est l'un des principaux leviers économiques à la disposition des régions pour contrer la rareté de la main-d'œuvre contribuer à augmenter le ratio de population active. Il y a un profond déséquilibre, encore plus notable en Chaudière-Appalaches, qui a accueilli 0,5 % des nouveaux immigrants de la province, soit dix fois moins que son poids démographique (5,1 %).

« À la suite de nos échanges avec les candidats à l'élection provinciale, nous souhaitons ardemment que ceux-ci prennent position en faveur des demandes maintes fois répétées par les différents représentants économiques et industriels de la région de Chaudière-Appalaches. La croissance économique et la vitalité de nos entreprises sont en jeu ! », affirme monsieur Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins et président intérimaire suppléant de la TREMCA.

En 2021, c'est 2,1 G$ de production manufacturière qui ont échappé à la région de Chaudière-Appalaches, sans compter des millions de dollars d'investissements non réalisés selon l'étude sur l'impact de la pénurie de main-d'œuvre manufacturière de la région de Deloitte et E&B DATA.

Le taux de chômage le plus bas jamais enregistré

L'Institut de la statistique du Québec a dévoilé, le 9 septembre dernier, les nouveaux indicateurs mensuels de l'emploi et du taux de chômage par région administrative. Après une moyenne annuelle de 3,6 % en 2021, la région de Chaudière-Appalaches a enregistré un taux de chômage de 1,6 % au mois d'août 2022, le plus bas jamais enregistré.

La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et Chaudière-Appalaches Économique recommandent :

Des assouplissements fiscaux pour les salariés de 60 ans plus et la défiscalisation des heures supplémentaires ;

L'accélération du processus d'obtention de la résidence permanente ;

La mise en place de programmes de soutien adaptés aux PME pour faciliter leur migration technologique ;

L'adoption immédiate de solutions à la création de nouveaux logements.

Rappelons que le 9 novembre 2021, les élus municipaux, les industriels et les services de développement économique de la région de Chaudière-Appalaches ont déposé un mémoire proposant une série de mesures.

À propos de la TREMCA

La TREMCA a été formée en décembre 2015, à la suite de la disparition des conférences régionales des élus. Ce nouveau mécanisme régional est un lieu de concertation, de collaboration et d'actions qui établit des ponts entre les MRC, les ministères et les différents partenaires régionaux. Elle a pour mandat, entre autres, de favoriser la concertation et le réseautage des élus et des acteurs socioéconomiques de la Chaudière-Appalaches et de prendre des positions sur des politiques et des orientations gouvernementales sur des projets ayant un impact sur la région.

À propos de Chaudière-Appalaches Économique

Chaudière-Appalaches Économique est le regroupement régional des directions des 10 services et organismes de développement économique de la Chaudière-Appalaches. Sa mission consiste à stimuler le développement économique de la région en soutenant la cohérence et la mise en œuvre de services et de projets régionaux en commun tout en respectant les mandats de délégation de ses membres. Pour plus d'information, visitez le www.caeconomique.com.

#PASdePAUSE pour Chaudière-Appalaches.

SOURCE Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevue : Martine Robert, [email protected], 514-212-7812 ; Laurence Chartrand, [email protected], 438-873-8660