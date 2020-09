Main-d'œuvre féminine : l'industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz s'outille pour favoriser le recrutement et l'intégration

Accéder au guide ici

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que seulement 30 % des emplois dans le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz sont occupés par des femmes, le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie (CoeffiScience) lance aujourd'hui un Guide des meilleures pratiques pour faciliter et soutenir le recrutement ainsi que l'intégration de la main-d'œuvre féminine en entreprise. L'initiative est soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

« À la suite de la publication, en février 2019, du Rapport sur la place des femmes dans l'industrie et des constats qui en ont émané, nous nous sommes engagés à déployer plusieurs initiatives visant à améliorer la situation, notamment en démystifiant certains aspects des carrières de l'industrie » a affirmé M. Guillaume Legendre, directeur général de CoeffiScience. « Le guide lancé aujourd'hui permettra aux 600 entreprises du secteur de la chimie situées partout à travers le Québec d'être mieux outillées pour adresser plusieurs des freins à l'amélioration de la représentativité des femmes. »

Le guide, réalisé grâce à une revue exhaustive des outils publiés par plusieurs industries manufacturières et une compilation des meilleures pratiques, soutiendra notamment les entreprises dans le recrutement de travailleuses et leur intégration au sein des entreprises.

Parmi les pratiques suggérées, notons entre autres :

La présence de diversité et de femmes dans le processus de recrutement ;

La révision ou la mise en place de politiques portant sur la conciliation travail-famille et le harcèlement ;

L'adaptation de l'environnement physique de travail aux besoins des femmes (équipement de travail adapté à la main-d'œuvre féminine - vêtements, poste de travail, machinerie, etc.)

Démystifier l'industrie

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large pour favoriser la place des femmes dans l'industrie, qui a été amorcée par CoeffiScience au printemps dernier. Les fausses impressions et la méconnaissance des métiers ainsi que de la réalité du travail en entreprises ont été identifiées comme étant l'un des principaux freins à l'attraction de femmes dans le domaine. Le Comité sectoriel s'est attaqué à ces perceptions notamment par la publication de portraits en ligne, sous forme de vidéos, de modèles féminins œuvrant dans l'industrie. D'autres initiatives suivront au cours de la prochaine année.

Plusieurs appuis

CoeffiScience collabore avec l'Association pour le développement et l'innovation en chimie au Québec, Bitumar, Indorama Ventures, le Collège de Maisonneuve, Celanese, Greenfield Global, Knowlton Devlopment Corporation, Chimie ParaChem, Unifor Québec, la Fédération de l'industrie manufacturière, Suncor Énergie, Énergie Valero, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que la Commission des partenaires du marché du travail.

« Nous sommes fiers de former quotidiennement, à l'École de technologie gazière (ETG) d'Énergir, des techniciennes qui seront appelées à intervenir sur notre réseau gazier. Il demeure toutefois essentiel de poursuivre nos efforts collectifs pour pallier les défis d'intégration de main-d'œuvre féminine dans notre industrie. C'est exactement ce que propose le guide en mettant à la disposition des organisations un outil d'accompagnement qui permet de concrétiser l'attraction et la rétention des femmes dans un secteur où elles ont plus que leur place », a déclaré Mme Josée Bradette, coprésidente patronale de CoeffiScience et directrice du développement des compétences à l'ETG d'Énergir.

À propos de CoeffiScience

CoeffiScience, le comité sectoriel de main-d'œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz, est l'organisme de concertation, d'orientation et de référence sur les questions de main-d'œuvre dans le secteur. Il réunit les entreprises, les travailleurs et les partenaires de l'industrie pour déterminer les besoins communs en matière de développement de la main-d'œuvre et mener des actions concertées pour y répondre.

Pour plus d'informations à propos de CoeffiScience, visitez coeffiscience.ca.

