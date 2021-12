Main-d'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux - Élargissement de Je contribue pour y inclure des emplois en protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui que le réseau de la santé et des services sociaux cherche des candidats, notamment des personnes à la retraite, pour soutenir les services offerts en protection de la jeunesse. Il invite donc les personnes intéressées à soumettre leur candidature par l'entremise de la plateforme Je contribue, qui a été élargie pour y inclure les emplois de ce secteur.

Les personnes qui seront ainsi recrutées pourront obtenir un emploi lié à une des différentes étapes du processus d'intervention, mais plus particulièrement à l'étape de l'évaluation des signalements. Les profils recherchés sont les suivants :

professionnels autorisés à effectuer les actes réservés pour l'évaluation des signalements : travailleurs sociaux, psychoéducateurs et criminologues;

intervenants en relation d'aide ou stagiaires avec une expérience présente ou antérieure en protection de la jeunesse : intervenants avec une formation collégiale ou universitaire en relation d'aide ou stagiaires ou ex-stagiaires en protection de la jeunesse;

intervenants en relation d'aide ou stagiaires sans expérience présente ou antérieure en protection de la jeunesse mais ayant une connaissance de l'intervention en jeunesse ou en protection de la jeunesse : intervenants avec une formation collégiale ou universitaire en relation d'aide ou étudiants en dernière année dans un programme donnant accès à un diplôme d'étude en relation d'aide.

« Par cette ouverture à de nouveaux corps d'emplois, la plateforme Je contribue vient nous aider à répondre à un besoin central, celui d'assurer la sécurité des enfants. Nos intervenants font un travail remarquable, et il est temps de leur offrir un soutien renforcé dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre et de crise sanitaire. Le bien-être des enfants est au cœur de cette action. J'invite ainsi toute personne qui correspond à l'un des profils ciblés à ne pas hésiter à venir prêter main-forte aux équipes en place. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Il est à noter que les profils recherchés pourraient évoluer en fonction des besoins particuliers des établissements et des régions du Québec.

Rappelons que le ministre Carmant a annoncé, le 7 décembre dernier, différentes mesures destinées à soutenir les équipes de santé mentale et de protection de la jeunesse en offrant un meilleur accès à de la main-d'œuvre pour ces secteurs.

Parmi ces mesures, mentionnons l'embauche de personnes ayant un baccalauréat et qui sont non admissibles à des ordres professionnels dans des disciplines de santé mentale et de relations humaines et la formation accélérée, d'ici 2022, de 816 agents administratifs en soutien au secteur clinique de la santé mentale et de la protection de la jeunesse. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre annoncée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Les personnes intéressées à postuler sont invitées à se rendre sur Je contribue pour s'inscrire.

