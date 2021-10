Main-d'œuvre dans le réseau de la santé - Des actions concrètes pour réduire le recours aux agences privées dans le réseau de la santé

QUÉBEC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce qu'à compter d'aujourd'hui, les établissements publics et privés conventionnés des grandes régions de Montréal et de Québec devront mettre en place de nouveaux mécanismes pour réduire le recours à la main-d'œuvre indépendante (MOI).

Une directive a été publiée aujourd'hui par le Ministère pour que les établissements et les installations de sept régions priorisent les quarts de travail favorables au personnel du réseau de la santé et imposent aux agences privées des ratios de quarts de travail défavorables (soir, nuit et fin de semaine). Ces établissements devront élaborer des plans de transition qui devront être effectifs au plus tard le 1er décembre. Le renouvellement des contrats des agences se fera pour une période maximale de six mois pour permettre une transition harmonieuse.

Les établissements sont situés dans les régions suivantes :

Pôle de la région de Montréal :

Montréal



Laval



Montérégie



Laurentides



Lanaudière

Pôle de la région de Québec :

Capitale-Nationale



Chaudière-Appalaches

Un déploiement de ces mesures à l'échelle du Québec se fera progressivement, au cours des prochains mois, pour ne pas mettre l'offre de services aux usagers à risque, alors que les renforts arrivent dans le réseau de la santé.

Rappelons que le personnel affecté par une agence est soumis aux mêmes obligations professionnelles et déontologiques que le personnel régulier de l'établissement, notamment en ce qui concerne la poursuite de l'affectation en l'absence d'une relève adéquate.

Citation :

« La volonté de notre gouvernement de s'affranchir des agences privées dans le réseau de la santé est bien connue, et nous agissons dès maintenant. Alors que notre opération de recrutement commence à porter ses fruits, nous pouvons maintenant établir des balises contraignantes et efficaces pour restreindre le recours aux agences privées et assurer une transition harmonieuse. À plus long terme, nous allons aussi doter notre réseau de santé de sa propre banque de personnes pour venir prêter main-forte en cas de besoin et transformer Je contribue en une agence publique de ressources humaines. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Cette mesure s'intègre dans la stratégie globale de gestion de la main-d'œuvre annoncée le 23 septembre dernier, pour favoriser l'attraction et la rétention du personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans les établissements privés conventionnés. Il est ainsi souhaité d'offrir au personnel salarié des établissements publics des conditions d'exercice adéquates, favorisant la prévisibilité et la conciliation travail et vie personnelle.

Ces actions viennent compléter les mesures transitoires adoptées plus tôt dans l'urgence sanitaire pour baliser le recours aux agences externes de placement, notamment par l'entremise d'arrêtés ministériels.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756