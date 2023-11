BOSTON, 8 novembre 2023 /CNW/ - La période des Fêtes approche à grands pas, et les mois de novembre et de décembre battront bientôt leur plein avec des réceptions festives, des cocktails et des rassemblements familiaux. Pour aider à rendre la saison à venir encore un peu plus joyeuse et beaucoup moins stressante, essayez d'adopter une approche plus proactive en commençant vos routines de préparation et de nettoyage des Fêtes dès maintenant et en vous allégeant les tâches ménagères par la même occasion.

Voici quelques-uns des meilleurs conseils, gracieuseté des PROS de MaidPro, pour vous aider à préparer vos vacances à la maison afin que vous puissiez vous détendre et profiter des festivités plus que jamais cette année.

1. Élaborez un plan

Avant d'organiser une fête ou d'accueillir des visiteurs pour une nuit ou plus, déterminez les principaux endroits de votre maison qui doivent être nettoyés en profondeur et établissez l'ordre de priorité des pièces les plus visitées par les invités, notamment le salon, la salle à manger et les cabinets de toilette, ainsi que les chambres à coucher. Concentrez d'abord vos efforts à désencombrer ces pièces afin de pouvoir accéder aux surfaces nécessitant un nettoyage plus en profondeur.

2. Commencez par un nettoyage en profondeur complet

Les routines de nettoyage habituelles peuvent comprendre l'essuyage des comptoirs, l'époussetage, le passage de la vadrouille et de l'aspirateur, mais saviez-vous qu'il existe une façon intelligente de passer l'aspirateur? Passer l'aspirateur en zigzag est la meilleure façon de vraiment nettoyer les tapis. Les fibres des tapis sont principalement des boucles torsadées qui se salissent de tous les côtés, le fait de passer l'aspirateur dans une seule direction n'est donc pas toujours efficace. Pour nettoyer complètement les tapis, passez l'aspirateur dans une pièce dans un sens en zigzag. Répéter le processus à angle droit. Cette méthode donne les meilleurs résultats, fait gagner du temps et peut aider à réduire les symptômes d'allergies.

3. Nettoyez en profondeur la cuisine avant la préparation des plats du temps des Fêtes

Avant l'arrivée des invités, assurez-vous de nettoyer en profondeur la cuisine pour pouvoir cuisiner et divertir vos invités. Nettoyez en profondeur la cuisinière, la table de cuisson, les surfaces et les grilles. Faites de la place dans le réfrigérateur pour les repas de fête et assurez-vous de dépoussiérer le dessus de l'appareil. Redonnez du lustre à tous les petits et grands appareils. Enfin, passez un coup de chiffon dans les armoires de cuisine pour venir à bout de tout déversement oublié.

4. Rendez votre chambre d'invité plus accueillante

Votre chambre d'invité sert également de bureau? Votre salle de bain d'invité est devenue un espace fourre-tout pour les objets qui n'ont pas leur place dans les autres pièces de la maison? C'est le moment idéal pour rafraîchir votre espace et vous recentrer. Entrez dans votre chambre d'invité avec l'œil d'un visiteur. Nettoyez en profondeur les salles de bain et les armoires à pharmacie (oui, les gens le remarqueront). Laver ou nettoyer les tapis de la pièce. Époussetez toutes les surfaces, y compris les étagères, les cadres photo et les œuvres d'art. N'oubliez pas les ventilateurs de plafond! Enfin, disposez des poubelles et changez les sacs.

5. Préparez-vous pour les taches tenaces du temps des Fêtes

Les aliments, les boissons et les traditions des Fêtes peuvent se traduire par des déversements et des taches inattendus. Pour faire disparaître les taches de vin rouge, vaporisez de l'eau sur la tache pour la garder humide. Ensuite, recouvrez-la de vinaigre blanc afin de neutraliser les pigments violets et rouges. Utilisez ensuite du détergent liquide et de l'eau chaude pour rincer la tache. Pour la cire de chandelle qui a dégouliné, frottez des glaçons sur la cire jusqu'à ce qu'elle durcisse. Grattez pour enlever le gros de la cire et placez un sac en papier sur la tache de cire résiduelle. Pressez un fer chaud sur la zone pour liquéfier la cire, qui sera absorbée par le sac. Pour les taches de suie provenant du foyer, frottez-les avec une brosse sèche pour en retirer le plus possible (évitez d'utiliser de l'eau). Appliquez de l'alcool à friction sur le rebord d'une éponge ou d'une serviette et épongez le reste jusqu'à ce que la tache ait complètement disparu.

6. Embauchez un PRO

Il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'aide pour rendre votre maison propre et festive avant l'arrivée du temps des Fêtes, alors songez à embaucher un nettoyeur à domicile de MaidPro (un PRO) pour vous faciliter la vie. Les PROS de MaidPro sont connus pour leur souci du détail et leur engagement envers le service à la clientèle. Ils utilisent une liste de vérification en 49 points qui offre une tranquillité d'esprit et le confort que procure une maison propre et ordonnée.

En plus d'avoir effectué un nettoyage en profondeur à temps pour la saison, le fait de vous y prendre à l'avance vous offrira la chance d'apprendre à connaître votre PRO du nettoyage (et donnera aussi à votre PRO l'occasion d'en apprendre davantage sur vos besoins et vos préférences) avant la période la plus occupée de l'année. Vous saurez à quoi vous attendre de chaque séance de nettoyage, avec l'assurance de maintenir la qualité et l'uniformité tout au long du processus de nettoyage de votre maison, vous permettant ainsi de consacrer votre temps à la planification des événements des Fêtes et des rassemblements familiaux.

Offrez à vos amis et à votre famille une jolie maison propre, prête à recevoir des invités cette année, juste à temps pour célébrer les Fêtes, avec une carte-cadeau MaidPro. Il est facile d'offrir la propreté en cadeau avec les cartes-cadeaux électroniques de MaidPro, disponibles à l'adresse www.maidpro.com/giftcards .

À propos de MaidPro

MaidPro est un fournisseur de services de nettoyage à domicile établi à Boston qui compte plus de 285 franchises dans 38 États, dans le District de Columbia et au Canada. L'entreprise, fondée en 1991, est un chef de file de l'industrie. Elle est fière de sa solide communauté de propriétaires, de sa technologie de pointe et de son marketing créatif. En tant que marque axée sur le consommateur, MaidPro personnalise chaque service pour répondre aux besoins de chaque propriétaire. La liste de vérification en 49 points permet de s'assurer qu'aucune surface n'est épargnée, ce qui permet au client de personnaliser son service de nettoyage avec des produits sécuritaires et efficaces. Grâce à des options flexibles en matière d'horaire, de services et de budget, MaidPro aide les propriétaires à se détendre pendant que ses nettoyeurs professionnels se mettent au travail.

