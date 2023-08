Un leader de l'industrie offre à deux gagnants des services d'entretien ménager gratuits pendant un an et donne des conseils de nettoyage saisonnier à tous

BOSTON, 16 août 2023 /CNW/ - MaidPro, un important franchiseur de services professionnels de nettoyage à domicile, annonce aujourd'hui le lancement de son concours Fall Refresh Clean Home (nettoyage d'automne pour une maison propre). Deux heureux gagnants recevront chacun un nettoyage gratuit par mois pendant un an, offert par les professionnels de MaidPro. Cela leur apportera réconfort et calme et donnera un nouveau sens à l'expression « maison propre, esprit clair ». Jusqu'au 15 septembre, les experts en nettoyage à domicile invitent les résidents à profiter d'un automne et d'une rentrée des classes sans stress en s'inscrivant à maidpro.com/contest .

MaidPro offre la tranquillité d'esprit que procure un espace de vie confortable et bien rangé, ce qui réduit l'encombrement et favorise la détente à la maison. Alors que la rentrée scolaire s'amorce cet automne, c'est le moment idéal pour un nettoyage de la maison en profondeur alors que les routines et les horaires chargés reprennent. Il a été démontré qu'un domicile propre a une incidence sur les niveaux d'énergie, l'humeur et la motivation, et MaidPro veut aider les résidents et les propriétaires à refaire le plein d'énergie et à recommencer l'année scolaire avec une maison réaménagée et organisée.

« La saison automnale est souvent synonyme de transition entre des activités estivales tranquilles et un mode de vie plus structuré et trépidant, et il n'y a pas de meilleure façon de se préparer pour la nouvelle saison qu'avec un grand ménage pour la maison », a déclaré la directrice principale du marketing de marque, Stephanie Toettcher. « L'objectif de notre nouveau programme est de faciliter cette transition pour deux heureux gagnants dans le cadre du concours Fall Refresh Clean Home, en remettant à chaque gagnant une année de services de nettoyage à domicile, offerts par notre incroyable équipe MaidPro. »

MaidPro a pour mission d'aider ses clients à passer plus de temps à profiter de la vie et à faire ce qu'ils aiment. La liste de vérification en 49 points de l'entreprise permet de s'assurer que les domiciles des clients sont nettoyés de fond en comble, laissant aux propriétaires la satisfaction qui vient avec un espace bien rangé. Dans la foulée du rafraîchissement de la marque de l'entreprise en 2022, qui comprenait un site Web mis à jour pour assurer une expérience facile et efficace aux clients, MaidPro a également redoublé d'efforts pour réduire le stress et offrir de la relaxation et du confort grâce à un environnement familial propre.

Pour ceux qui veulent s'attaquer à leur propre liste de nettoyage, MaidPro offre ces conseils judicieux pour l'automne :

Commencez par un plan : dressez une liste de tâches et établissez leur ordre de priorité. Assurez-vous de tenir compte de chaque pièce et de chaque espace du domicile, des placards aux armoires, afin de rester organisé et concentré sur la tâche.

Désencombrez d'abord : évaluez soigneusement chaque espace, retirez les objets qui ne sont plus nécessaires ou utilisés, et faites des dons ou recyclez le plus possible.

Nettoyez de haut en bas : dépoussiérez et nettoyez d'abord les plafonniers, puis passez aux murs, aux fenêtres et, enfin, au plancher et au sol.

Attaquez-vous à une pièce à la fois plutôt que de passer d'une pièce à l'autre. Cela permet d'accorder l'attention voulue à chaque espace, ce qui donne lieu à un nettoyage plus minutieux.

N'oubliez pas l'extérieur : nettoyez les espaces extérieurs, notamment les patios, les allées, les terrasses et les balcons. Lorsque c'est possible, effectuez un lavage sous pression des surfaces extérieures pour éliminer les impuretés et la saleté estivale.

Dans le cadre du concours Fall Refresh Clean Home de MaidPro, les participants admissibles doivent être âgés de 18 ans ou plus au moment de s'inscrire et être des résidents légaux de tout État ou province où une franchise MaidPro est ouverte et exploitée pendant la période de participation. L'adresse personnelle des participants doit être située sur le territoire d'un franchisé. La période de participation est du 15 août au 15 septembre 2023. Une seule inscription est autorisée par personne. Les gagnants recevront un courriel du siège social de MaidPro. Les gagnants seront sélectionnés d'ici le 20 septembre et avisés d'ici le 29 septembre. Pour en savoir plus sur le concours Fall Refresh Clean Home de MaidPro ou pour vous inscrire, visitez maidpro.com/contest .

À propos de MaidPro

MaidPro est un fournisseur de services de nettoyage à domicile établi à Boston qui compte plus de 285 franchises dans 38 États, dans le District de Columbia et au Canada. L'entreprise, fondée en 1991, est un chef de file de l'industrie. Elle est fière de sa solide communauté de propriétaires, de sa technologie de pointe et de son marketing créatif. En tant que marque axée sur le consommateur, MaidPro personnalise chaque service pour répondre aux besoins de chaque propriétaire. La liste de vérification en 49 points permet de s'assurer qu'aucune surface n'est épargnée, ce qui permet au client de personnaliser son service de nettoyage avec des produits sécuritaires et efficaces. Grâce à des options flexibles en matière d'horaire, de services et de budget, MaidPro aide les propriétaires à se détendre pendant que ses nettoyeurs professionnels se mettent au travail.

