Magik-Net et L'Empire Vie collabore à la mise en œuvre d'une passerelle novatrice connectée en temps réel

RIMOUSKI, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Magik-Net et L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie), un chef de file du secteur de l'assurance vie au Canada, ont collaboré à la mise en place d'une interface de programmation applicative qui permet aux tiers administrateurs de réaliser des tâches associées à l'administration des régimes d'assurance de leurs clients. Magik-Net et l'Empire Vie offrent maintenant cette technologie novatrice dans le secteur de l'assurance collective afin d'aider les tiers administrateurs à transmettre des données plus rapidement et facilement et à bénéficier d'une meilleure connectivité pour l'administration des régimes d'assurance collective.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'Empire Vie, et nous espérons élargir notre partenariat, affirme Marc Giguère, directeur général de Magik-Net. Nous croyons que ce projet représentera une importante occasion d'affaires pour l'Empire Vie, Magik-Net et nos clients communs. »

La connectivité en temps réel a pour avantage d'aider les tiers administrateurs à relever les standards et répondre aux exigences des clients de façon plus efficiente, précise et sécuritaire. Elle permet aussi aux assureurs comme l'Empire Vie de mieux servir leurs clients, puisqu'ils n'ont plus à consacrer du temps et des efforts à traiter des dossiers et à confirmer le succès des opérations.

« L'Empire Vie s'est donné comme mission d'offrir de l'assurance collective de façon simple, rapide et facile à la population canadienne, explique Christine Wyatt, directrice, Réseaux numériques pour la division des Solutions d'assurance collective de l'Empire Vie. Travailler avec Magik-Net pour permettre le transfert sécurisé de données directement aux principaux systèmes de traitement de l'Empire Vie améliorera grandement l'expérience des tiers administrateurs dans notre réseau commun. »

Au sujet de Magik-Net

Magik-Net conçoit et fournit des solutions technologiques dans le domaine des logiciels de gestion des assurances collectives pour tous les acteurs de l'industrie depuis près de 20 ans. L'entreprise assume pleinement son rôle d'insurtech par son expertise en gestion de centre de traitement de données et d'impartition technologique. Sa vision : être reconnue autant comme un partenaire souple, efficace et capable de contribuer aux objectifs d'affaires de ses clients que comme un tiers de confiance au Canada dans la gestion et la sécurité des données sensibles et personnelles.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie a été fondée en 1923. Elle est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Elle offre à la population canadienne une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 juin 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,8 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez son site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

