VENICE, Californie, 16 novembre 2022 /CNW/ - MagicLinks a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au 208e rang du classement Technology Fast 500 de Deloitte . Le palmarès, qui en est à sa 28e édition, répertorie les 500 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide dans les domaines de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, des technologies financières et des technologies de l'énergie. MagicLinks a enregistré une croissance de 725 % au cours de cette période.

Brian Nickerson, chef de la direction de MagicLinks, attribue la croissance de 725 % du chiffre d'affaires de l'entreprise à ses analyses de données exclusives et au talent de ses employés dévoués. « Pour MagicLinks, cette année a été marquée par une évolution rapide et des réalisations considérables, a-t-il déclaré. Nous avons connu une croissance importante de nos activités, en partie grâce à nos analyses de données pointues et exclusives et à notre produit incroyable, mais surtout grâce à notre équipe qui dépasse les attentes dans tous les aspects de l'entreprise, en fournissant d'excellents services à nos créateurs de contenu et à nos partenaires de la marque, ce qui permet de jeter les bases d'une nouvelle expansion en 2023 et au-delà. »

« Comme nous l'avons vu au cours de la dernière année, l'innovation dans des domaines importants comme les sciences de la vie est essentielle pour s'attaquer aux maladies infectieuses et à d'autres problèmes de santé mondiaux, a déclaré Paul Silverglate , vice-président, Deloitte LLP et responsable du secteur de la technologie aux États-Unis. En outre, la technologie doit suivre le rythme de l'évolution constante des demandes des consommateurs et des entreprises pour des solutions plus rapides, sécuritaires et efficaces aux nouveaux défis sociétaux. Chaque année, je suis émerveillé par l'immense talent que révèle le classement Technologie Fast 500, qui confirme la soif insatiable de créativité des lauréats et leur capacité à résoudre des problèmes réels, ce dont nous profitons tous. »

« Le palmarès Technology Fast 500 de cette année est le reflet fidèle de certains des pionniers les plus déterminés et les plus inspirants d'aujourd'hui qui ont eu du succès, car ils ont su anticiper ce qui va se passer, ont compris ce qu'il faut pour réussir et ont encouragé la créativité », a déclaré Christie Simons , associée, Deloitte & Touche LLP, Responsable industrie, technologie, médias et télécommunications au sein du groupe de vérification et d'assurance de Deloitte. « Issus de toutes les spécialisations du domaine de la technologie, les lauréats ont démontré qu'ils ont non seulement une vision, mais qu'ils peuvent aussi gérer d'une main de maître leurs entreprises en croissance rapide. Nous félicitons chaque lauréat pour ses réalisations impressionnantes. »

Dans l'ensemble, les entreprises du classement Technology Fast 500™ 2022 ont enregistré une croissance des revenus allant de 241 % à 125 138 % de 2018 à 2021, avec une croissance médiane de 611 %.

À propos de MagicLinks

MagicLinks est une plateforme de marketing d'influenceurs primée et une société accréditée « Certified B Corporation » qui alimente le commerce social de concert avec les créateurs de contenu et les principales marques grand public au monde. La technologie brevetée de MagicLinks, Match Intelligence™, offre un jumelage stratégique des créateurs avec les marques qui cherchent à accroître leur notoriété, l'engagement et leurs ventes sur les réseaux sociaux. La plateforme offre des solutions de campagne évolutives fondées sur des données, avec un RCI fiable et une capacité de production de rapports en entonnoir, tout en offrant aux créateurs un moyen fiable de générer des revenus et de faire croître leurs activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur MagicLinks, consultez le site www.magiclinks.com/

