HOUSTON, 15 mai 2023 /CNW/ - Magēmā Technology LLC et Rigby Refining LLC font l'annonce suivante : « Magēmā et Rigby Refining ont conclu un accord de règlement avec Wood Group USA afin de régler les réclamations alléguées dans l'affaire Rigby Refining, LLC et Magēmā Technology LLC c. Wood Group USA, Inc. et Marea Energy Partners, LLC, no 2021-13334 et l'arbitrage s'y rapportant entre les parties. Le règlement n'accorde à Wood aucun droit sur le portefeuille de brevets que possède Magēmā relativement à la production de carburants marins à faible teneur en soufre ou à toute autre propriété intellectuelle appartenant à Magēmā et à Rigby Refining. Toutes les autres modalités du règlement sont confidentielles. »

À propos de Rigby Refining LLC

Rigby Refining® est le fournisseur du processus primé, exclusif et breveté Rigby Process®, qui produit des carburants marins résiduels conformes à la norme ISO 8217-2017 et au mandat mondial OMI 2020 qui vise à réduire les émissions provenant du transport maritime. Rigby est le fournisseur exclusif des technologies d'hydrotraitement de Magēmā servant à la conversion du carburant à teneur élevée en soufre en carburant à très faible ou ultra-faible teneur en soufre. Pour obtenir les coordonnées des personnes-ressources, consultez le site www.rigbyllc.com.

À propos de Magēmā Technology LLC

Magēmā Technology possède un vaste portefeuille de brevets mondiaux fondés sur ses efforts de recherche continus et développe des solutions techniques pour les défis environnementaux et de transition énergétique auxquels font face les industries mondiales du raffinage et de la pétrochimie.

Personne-ressource :

