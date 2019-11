Magazine OC - Un nouveau magazine spécialisé en consommation

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Produits nettoyants toxiques, protection des renseignements personnels, manipulation de prix sur le web… Le monde change, et les enjeux en matière de consommation se multiplient. Pour vous permettre de les connaître, d'y réfléchir et d'en débattre, Option consommateurs publie un nouveau magazine Web du nom de Magazine OC.

Lancé au lendemain des élections fédérales, Magazine OC frappe un grand coup avec, en manchette, un dossier sur l'urgence de moderniser la loi canadienne relative à la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Au menu, le magazine propose également des entrevues et des analyses sous une dizaine de rubriques dont Alimentation/Santé, Argent, Transport, Justice, Environnement, Habitation, Pratiques commerciales, Télécom, Vie privée et International.

Entièrement bilingue, Magazine OC vient enrichir l'offre médiatique québécoise et canadienne avec un contenu correspondant aux plus hautes normes journalistiques. La rédaction des premiers articles a été confiée aux journalistes réputés Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow. Magazine OC vise principalement à faire connaître les études dans le domaine de la consommation réalisées au Canada. Trop souvent, ces études, qui sont effectuées par des associations de consommateurs, des organismes publics ou des chercheurs universitaires, restent dans l'ombre. Pourtant, ces travaux souvent visionnaires touchent à des sujets très sensibles et universels, comme la pauvreté chez les aînés, les manipulations de prix des concessionnaires automobiles ou l'obsolescence programmée des appareils électroniques et électroménagers.

Selon Maryse Guénette, rédactrice en chef du magazine, les enjeux liés à la consommation sont de plus en plus complexes et il est important d'en traiter avec conviction, mais en toute objectivité. « Les changements qui se produisent actuellement dans ce domaine risquent d'avoir beaucoup d'impact dans la vie des consommateurs et des citoyens, dit-elle. Les études qui émanent du milieu de la consommation sont souvent très en avance sur les politiques des décideurs. »

Option consommateurs n'en est pas à son premier magazine. Durant quelque 20 ans, l'organisme a réalisé Consommation, qui publiait notamment des enquêtes sur le terrain, enquêtes qui ont inspiré plusieurs émissions télé telles que La Facture et JE. « Branché sur les grandes mouvances en matière de consommation, Magazine OC alimentera la réflexion, dit Christian Corbeil, directeur général d'Option consommateurs et éditeur de Magazine OC. Nous voulons qu'il devienne un outil d'information incontournable pour les décideurs, les journalistes, les universitaires et les citoyens. Nous croyons qu'il existe un besoin pour une publication d'un type nouveau, gratuit, et entièrement consacrée aux grands enjeux de la consommation. »

Pour la réalisation de ce magazine, Option consommateurs a reçu du financement en vertu du Programme de contributions pour les organisations à but non lucratif de consommateurs et de bénévoles d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Les opinions exprimées dans ce magazine ne sont pas nécessairement celles d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada ou du gouvernement du Canada.

Magazine OC s'est doté d'une rédaction qui se conforme aux critères déontologiques d'indépendance de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Pour consulter la politique éditoriale de Magazine OC : ocmagazine.org/politique-editoriale

