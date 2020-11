Magasinage du temps des Fêtes - Québec lance la campagne Achetons québécois et invite la population à effectuer ses achats de Noël dès maintenant

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'approche du temps des Fêtes, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, lance la campagne gouvernementale Achetons québécois, appuyée par le Conseil québécois du commerce de détail, le Conseil canadien du commerce de détail, le Panier Bleu, Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Réalisée sous la forme de publicités à la télévision et dans les réseaux sociaux, cette campagne a pour objectifs :

de sensibiliser les Québécois à l'importance d'acheter des produits et services d'ici et d'encourager les producteurs et artisans du Québec;

de rappeler les bénéfices économiques et environnementaux de consommer des produits fabriqués au Québec;

de susciter la fierté des Québécois à participer à un effort collectif en achetant local.

De plus, le ministre Fitzgibbon invite la population à effectuer, dans le respect des consignes sanitaires, ses achats de Noël tôt cette année, si ce n'est déjà fait, afin d'éviter les rassemblements dans les centres commerciaux.

Citations :

« L'achat local, c'est un geste de solidarité très significatif, particulièrement en ces temps de turbulences économiques. Noël, c'est la plus grande période de magasinage de l'année et la meilleure occasion pour encourager les commerçants d'ici. Avec la campagne Achetons québécois, nous voulons accroître les retombées économiques au Québec et réduire les répercussions environnementales du magasinage du temps des Fêtes. Le Panier Bleu permettra d'ailleurs à la population québécoise de découvrir les commerçants d'ici. Pour Noël, j'invite donc tout le Québec à démontrer sa solidarité en achetant tôt et en achetant des produits fabriqués ici! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La période des Fêtes 2020 marquera l'esprit de la population québécoise. Elle exigera de nous tous un effort collectif autant pour limiter la propagation du virus que pour stimuler l'économie. J'encourage la population à prioriser l'achat local durant son magasinage de Noël. Le Québec regorge de produits et services de qualité dont nous pouvons être fiers. Cette année, misons sur les artisans, les fabricants et les producteurs ainsi que sur le talent et le savoir-faire québécois! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Que ce soit en magasin ou en ligne, les détaillants québécois sont prêts à recevoir les clients pour les achats des Fêtes de façon sécuritaire, efficace et agréable, et ce, dans l'esprit joyeux de Noël dont tout le monde a besoin. »

Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail

« Nous sommes heureux de cette collaboration avec le gouvernement du Québec pour inciter les Québécois à faire leurs emplettes de Noël plus tôt cette année. Ces mesures leur permettront de magasiner de façon plus sécuritaire. »

Marc Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail - Québec

« En ce temps des Fêtes très particulier, nous souhaitons plus que jamais encourager les Québécois à choisir les détaillants d'ici. Qu'ils aient une boutique physique ou en ligne, nos commerçants font rouler l'économie de nos régions, et c'est pour eux et pour l'ensemble du Québec que nous réalisons la campagne #jachetebleu. »

Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu

« Avec plus de 1 800 établissements de mode dans la province, dont plus de la moitié sont des PME, Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, insiste sur l'importance de l'achat local pour les grandes chaînes d'ici, mais aussi pour les designers, les boutiques indépendantes, les commerces de proximité et les ateliers de couture de même que pour les grandes manufactures de vêtements ou de textile, tant à Montréal qu'en région. Il y en a pour tous les goûts et les budgets. Aujourd'hui plus que jamais, chaque achat compte. »

Debbie Zakaïb, directrice générale de Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode

« À quelques semaines de la période cruciale de Noël, nous devons soutenir nos commerçants et encourager l'achat local. En effet, les prochains mois seront probablement déterminants pour de nombreuses entreprises d'ici, et l'aide du gouvernement est indispensable. Les mesures annoncées aujourd'hui par Québec vont en ce sens, et nous appuyons ces décisions. »

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

« La période des Fêtes n'aura jamais été aussi cruciale pour nos commerçants. Vu les circonstances exceptionnelles auxquelles font face nos PME, j'invite tous les citoyens à opter pour l'achat local. Chaque dollar dépensé ici fera pencher la balance pour notre économie. Nous saluons l'initiative du gouvernement du Québec, car l'achat local est une priorité pour tous. »

François Vincent, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

