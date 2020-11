Magasinage du temps des fêtes - Prolongation des heures d'ouverture des commerces pour la collecte des achats en ligne

QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la prolongation des heures d'ouverture des magasins pour la collecte des achats effectués en ligne lors de la période des fêtes.

À compter du 27 novembre, les commerces de vente au détail pourront admettre le public dans leurs établissements jusqu'à 22 h (au lieu de 21 h) du lundi au vendredi et jusqu'à 21 h (au lieu de 17 h) les samedis et dimanches. L'extension des heures d'ouverture s'applique uniquement pour la collecte des achats effectués en ligne sur le Web ou par téléphone.

De plus, le 26 décembre, jour des soldes du lendemain de Noël, les commerces de vente au détail pourront admettre le public dans leurs établissements à partir de 10 h au lieu de 13 h.

Par ailleurs, la Direction générale de la santé publique recommande que les activités auxquelles participe le père Noël dans les centres commerciaux se déroulent uniquement en mode virtuel.

« Noël est une période importante pour les commerçants. Dans le contexte actuel de pandémie, la prolongation des heures d'ouverture des magasins facilitera les achats du temps des fêtes et permettra d'éviter les rassemblements dans les commerces. Par cette mesure, nous accordons de la flexibilité aux commerces pour que le magasinage soit à la fois sécuritaire et agréable pour les clients et les détaillants. J'invite donc la population à considérer les plages horaires additionnelles pour récupérer leurs emplettes et à continuer de privilégier les commerces locaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Les centres d'achat sont des lieux où il peut devenir difficile de maintenir une distanciation physique adéquate en période de grande affluence. Je sais que nous pourrons compter sur la collaboration des commerçants pour faire respecter cette distanciation. J'invite d'ailleurs l'ensemble de la population à redoubler de prudence et à continuer de respecter les consignes de santé publique en tout temps. Je veux aussi rappeler qu'on doit faire tous les efforts pour éviter que la situation se détériore si l'on veut pouvoir se réunir à l'occasion du temps des fêtes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'équilibre entre implanter des règles sanitaires et offrir une expérience de magasinage agréable est fragile. En ces temps d'achalandage important, le Conseil québécois du commerce de détail salue l'annonce de mesures grâce auxquelles les détaillants pourront répartir l'achalandage en offrant à leurs clients de ramasser leurs achats en magasin hors des heures normales et en leur permettant de profiter des soldes du lendemain de Noël en magasin en se sentant plus en sécurité. »

Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail

« La prolongation des heures d'ouverture pour la cueillette en magasin des achats en ligne, conjuguée avec celle des heures d'ouverture pour le jour des soldes du lendemain de Noël, permettra aux détaillants de mieux gérer la distanciation sociale en magasin. Avec la campagne de publicité annoncée plus tôt cette semaine, le Conseil canadien du commerce de détail salue la collaboration entre les détaillants et le gouvernement du Québec afin de rendre le magasinage plus sécuritaire. »

Marc Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail - Québec

« Le magasinage de produits de mode, c'est une expérience tactile en soi; on aime pouvoir toucher et essayer les vêtements. Nos détaillants ont fait d'importants investissements pour assurer un environnement sécuritaire dans les boutiques au cours des derniers mois et ils sont prêts à vous recevoir pendant les fêtes. Ces heures d'ouverture prolongées leur permettront de continuer à offrir une expérience à la hauteur des attentes des clients. »

Debbie Zakaib, directrice générale de Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode

« Offrir des mesures flexibles aux petits commerces indépendants pour joindre plus facilement leurs clients faisait partie des demandes des propriétaires de PME du Québec. Durant la période des fêtes, nos petits détaillants ont, plus que jamais, besoin de notre soutien. C'est à notre tour de les encourager en les choisissant au quotidien. Chaque dollar dépensé dans nos commerces contribuera à leur survie et aidera à la relance de notre économie. »

François Vincent, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

« Les défis que pose la pandémie sont nombreux et complexes, et la réponse pour venir en aide aux entrepreneurs et aux commerçants doit donc prendre plusieurs formes. Tout doit être mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'expérience de magasinage et la rendre sécuritaire. Le prolongement des heures d'ouverture des détaillants est donc une autre mesure qui apportera une bouffée d'oxygène durant l'une des périodes les plus importantes de l'année pour de nombreux commerces. »

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Pour en savoir plus sur les mesures prises par le gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19, visitez le site Québec.ca/coronavirus .

Pour en connaître davantage sur la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1), rendez-vous à https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/conformite/ouverture-des-commerces/etablissements-commerciaux.

