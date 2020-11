Magasinage des Fêtes : Plus de 1 million de produits sur le catalogue du Panier Bleu

MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Un mois après son lancement, le catalogue de produits du Panier Bleu a doublé son offre : les consommateurs québécois peuvent maintenant surfer à travers plus d'un million de produits, vendus par des commerçants de chez nous, pour trouver des inspirations de cadeaux et terminer leur transaction en quelques clics sur le site transactionnel du détaillant.

Ce sont plus de 250 000 recherches de produits qui ont été effectuées sur le site du Panier Bleu depuis le lancement du catalogue. Le nombre de visiteurs continue de grimper de semaine en semaine, ce qui tend à confirmer l'intérêt des Québécois pour une telle place de marché en ligne.

Visant à mieux répondre aux attentes des consommateurs québécois, le catalogue de produits du Panier Bleu met en valeur les commerçants d'ici en offrant une nouvelle vitrine pour leurs produits.

Quelques chiffres sur le catalogue de produits du Panier Bleu :

Plus de 120 000 visiteurs uniques et plus de 500 000 pages vues depuis le lancement du catalogue le 16 octobre dernier.

Plus de 250 000 recherches dans le catalogue de produits depuis son lancement.

Plus de 1 million de produits, de différentes catégories, offerts par des commerçants québécois.

Une alternative aux géants mondiaux pour la période des Fêtes

« Les Québécois ont clairement manifesté leur volonté d'encourager et de soutenir des entreprises d'ici. À l'aube de la période des Fêtes, une saison cruciale pour le secteur du commerce au détail, nous souhaitions offrir une alternative aux consommateurs pour qu'ils puissent magasiner plus facilement chez des détaillants québécois, au lieu de passer par des plateformes étrangères. Comptant plus d'un million de produits disponibles en ligne, Le Panier Bleu constitue désormais une option pour ceux qui souhaitent privilégier l'achat ici. Nous sommes heureux de constater l'engouement des consommateurs autour du catalogue de produits qui continuera de grandir et de se raffiner », mentionne Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu.

Encourager local, acheter bleu

Le Panier Bleu lance également la campagne #JachèteBleu pour inviter tous les Québécois à choisir des entreprises près de chez eux pour leur magasinage des Fêtes. L'organisme rappelle aux consommateurs de s'y prendre à l'avance dans leurs emplettes, en raison de l'augmentation anticipée des ventes en ligne, et de considérer les différentes options de livraison, notamment la cueillette en boutique. La campagne #JachèteBleu se déclinera sur le Web et dans les magasins de nombreux détaillants à travers le Québec qui afficheront fièrement leurs couleurs via le matériel offert gracieusement par Le Panier Bleu.

À propos de Panier Bleu

Soutenu par le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin de dynamiser l'achat local et favoriser les entreprises d'ici. Le Panier Bleu sert de référence aux consommateurs à la recherche de commerces québécois et de produits disponibles chez les détaillants d'ici. En choisissant des entreprises identifiées par Le Panier Bleu, les Québécois et les Québécoises posent un geste solidaire qui a un impact concret sur l'économie.

