Maestria : Début des travaux du plus important projet résidentiel jamais construit à Montréal

L'horizon montréalais sur le point de se transformer : les deux tours du projet seront visibles du pont Jacques-Cartier, du Quai de l'Horloge et du pont Samuel-De Champlain

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier, ont effectué aujourd'hui la première pelletée de terre du plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal. La première des deux tours du projet de 57 et 61 étages totalisant 1 750 unités lèvera de terre sur le terrain de l'ancien lieu mythique montréalais, le Spectrum de Montréal. Le projet, situé au cœur du Quartier des Spectacles, est évalué à plus de 700 M$.

Annoncé en novembre 2018, le projet a suscité un énorme intérêt alors que 75 % des 438 condos de la première tour se sont vendus en quelques mois seulement. Devant la forte demande des acheteurs pour la première tour, les partenaires ont profité, ce matin, de la cérémonie de pelletée de terre pour annoncer officiellement la mise en vente de la deuxième tour comprenant 611 copropriétés et 340 unités locatives.

« La demande est là et le marché immobilier va bien, ce qui nous permet, avec l'aide de nos partenaires, de développer des projets aussi avant-gardistes et distinctifs que Maestria. Nous sommes fiers de nous implanter dans ce secteur artistique en pleine effervescence », a déclaré Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

L'architecture du projet, réalisée en collaboration avec la firme Lemay, se veut un clin d'œil au Quartier des Spectacles. Les deux tours asymétriques apportent une fluidité et une mouvance à l'ensemble du projet, à l'image d'une symphonie. La passerelle aérienne qui les reliera s'imposera d'ailleurs comme la plus haute jamais réalisée au Québec dans le cadre d'un projet résidentiel. Elle sera située au niveau des 26e et 27e étage plaçant ses occupants aux premières loges de la Place des festivals, à l'épicentre de ce secteur qui affiche la plus haute concentration en arts et culture d'Amérique du Nord grâce à ses musées, ses salles de spectacles ainsi que ses galeries.

« C'est avec enthousiasme que nous participons à la réalisation de ce projet phare situé au cœur d'un site des plus stratégique et dont les retombées profiteront à l'ensemble de l'économie québécoise. Les deux tours s'élèveront dans l'horizon et deviendront un emblème pour la ville, symbolisant une réelle fierté pour les Montréalais », ajoute Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Nous sommes heureux de prendre part à ce projet hors du commun, qui fait honneur au quartier dans lequel il est établi. La richesse culturelle de Montréal se reflète dans sa conception et c'est ce qui en fait un développement unique en son genre », conclut Pierre Pelletier, gestionnaire de fonds et premier vice-président, Opportunité et Développement, de Fiera Immobilier.

Visant une certification LEED, le projet, qui sera construit par Devimco Immobilier, intégrera les meilleures pratiques en matière de développement durable et d'écoresponsabilité. Avec ses espaces verts, son basilaire commercial, ses aires de détente et ses infrastructures sportives, Maestria offrira un cadre de vie chic et une élégance assumée à ses résidents.

Une placette publique sera également accessible à tous. Les partenaires souhaitent y intégrer des restaurants de marque, des lieux de divertissement, des commerces de proximité et de services de même que des espaces à bureaux.

En combinant la réalisation des projets District Griffin, Square Children's, MAA et Onessy, Devimco Immobilier a mis en chantier 6 300 unités résidentielles, représentant un investissement total de 2,4 milliards $ sur l'île de Montréal seulement.

FAITS SAILLANTS

Près de 1 750 unités résidentielles

Des unités de 300 à 2 200 pieds carrés

Des espaces verts aménagés pour favoriser la biodiversité urbaine

Une placette publique accessible aux clients des commerces

Une piscine intérieure

Une piscine extérieure avec spa

Une salle d'entraînement de qualité supérieure

Deux Skylounges avec terrasses aux 26 e et 27 e étages donnant accès au SkyBox, une première dans le centre-ville : véritable loge privée avec terrasse surplombant toute l'Esplanade de la Place des Arts et reliant les deux tours à ces étages

Une salle de jeux pour enfants

Une bibliothèque et un centre d'affaires

Une salle de projection cinéma, une salle multifonctionnelle et une salle de jeu

Des stationnements intérieurs

Un basilaire commercial de près de 50 000 pieds carrés

Des restaurants, cafés et commerces de proximité

UNE CAMPAGNE PROMOTIONNELLE EN HOMMAGE AUX ARTS

Devimco Immobilier a dévoilé, en grande primeur ce matin, l'intégralité d'une vidéo promotionnelle à l'image du quartier culturel dans lequel Maestria viendra s'implanter : créative, singulière et renversante. Cette réalisation d'envergure a nécessité une recherche cinématographique poussée.

« Cette création va au-delà de tout ce qui a déjà été fait sur le marché immobilier. Elle incarne le côté émotionnel et sensationnel que procure l'art, que ce soit par la danse, le chant, la musique, les arts visuels ou l'écriture. Nous avons voulu personnifier ces différentes formes d'art en faisant la démonstration que les résidents de Maestria seront parties prenantes, au quotidien, de ce secteur artistique de Montréal », a déclaré Marco Fontaine, vice-président, Développement Immobilier, Résidentiel et Marketing, chez Devimco Immobilier.

Maestria puise son essence architecturale dans le mythique nombre d'or, proportion géométrique utilisée en architecture et symbole d'idéal depuis longtemps réputé comme permettant d'atteindre l'harmonie ultime. Ce concept est d'ailleurs mis de l'avant dans cette offensive publicitaire, en plus d'être visible dans le logo de Maestria, qui rappelle le relief de l'homme de Vitruve, célèbre dessin de Léonard de Vinci.

La vidéo sera projetée en continu dans le bureau des ventes et sera observable par les passants de la rue Sainte-Catherine.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l'entreprise se distinguent par la création d'environnements de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle réalise également SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Ce projet d'un milliard de dollars deviendra une destination incontournable de la Rive-Sud de Montréal. Devimco Immobilier procèdera également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare dans l'ouest du centre-ville de Montréal qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur entamera également cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser.

www.devimco.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel qu'industriel. Au 31 mai 2019, il comptait 61 projets en développement d'une valeur de 4,2 milliards $, 68 immeubles sous gestion, 1,5 million de pi2 de terrain. 88 millions $ étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire et abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier limitée est une société canadienne de placement immobilier de premier ordre qui offre des occasions de placement direct en immobilier à sa clientèle d'investisseurs institutionnels, de fondations et de fonds de dotation ainsi qu'aux investisseurs fortunés.

Au 30 juin 2019, Fiera Immobilier gérait un actif de 4,7 milliards de dollars canadiens composé du Fonds CORE Fiera Immobilier, du Fonds Fiera Immobilier d'hypothèques Core, des fonds d'opportunités Fiera Immobilier (Région du Grand Toronto, Fonds I, II et financement mezzanine) et de comptes distincts. Par l'entremise d'investissements directs dans des biens immobiliers de première qualité à l'échelle du Canada, Fiera Immobilier offre des stratégies qui génèrent des rendements stables, des revenus croissants ainsi qu'une plus-value du capital. Ces stratégies comprennent des édifices de calibre institutionnel des segments du commerce de détail, des tours de bureaux, des propriétés industrielles et des immeubles résidentiels à logements multiples sur les principaux marchés du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, entre autres sur les actifs immobiliers dans lesquels la société a investi, visitez le site www.fieraimmobilier.com/. Le présent document n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres d'une entité.

