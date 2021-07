NANJING, Chine, 9 juillet 2021 /CNW/ - Comment choisir la catégorie appropriée lorsque l'on importe des produits chinois pour les vendre dans un marché ciblé? Pour les importateurs professionnels, les avantages régionaux restent un facteur irremplaçable au moment de choisir des fournisseurs, d'où la nécessité de comprendre les différences et les forces relatives entre les grappes industrielles. Les investissements prometteurs se concrétisent lorsque l'offre et la demande se correspondent bien. Par conséquent, une connaissance actualisée du marché est essentielle pour prendre de bonnes décisions d'achat.

Cette année, Made-in-China.com a lancé un tout nouveau service à l'attention des acheteurs internationaux : le rapport StarTude Business Report. Made-in-China.com utilise des outils pour comparer les produits populaires sur les plates-formes de commerce électronique locales (telles Amazon, eBay et Kmart) avec les produits offerts sur Made-in-China.com. Ceci permet d'identifier précisément et de faire correspondre les produits tendance que les acheteurs voudront se procurer. Grâce à ce rapport, les acheteurs pourront mieux comprendre la Chine et les fournisseurs chinois. Les thèmes qui y sont abordés font référence à une vaste gamme de sujets, notamment les grappes, les produits locaux tendance et les nouvelles qui auront une incidence sur le commerce.

On compte déjà cinq rapports d'activité, traitant notamment des grandes industries des provinces du Zhejiang et du Guangdong, des secteurs respectueux de l'environnement et des produits saisonniers tendance au niveau local. Ces informations ont aidé les acheteurs mondiaux à s'approvisionner en Chine de manière beaucoup plus efficace. Le rapport est diffusé le 9e jour de chaque mois - à l'occasion du Star Buyers' Day -, sous forme de vidéo et d'article.

Outre le rapport d'activité, le Star Buyer's Day offre trois autres avantages aux acheteurs qui souhaitent se procurer des ressources en Chine : des échantillons gratuits, le double des points bonis et des coupons échangeables en ligne. Les acheteurs peuvent demander - sans frais - des échantillons aux fournisseurs, gagner le double de points bonis et les échanger contre des cadeaux et utiliser des coupons spéciaux lors de leurs achats dans la zone de commerce en ligne.

Tous les acheteurs peuvent bénéficier de ces avantages exceptionnels lors du Star Buyers' Day de Made-in-China.com, une journée mensuelle dédiée à tous les membres. Notez que l'adhésion à titre de membre est désormais gratuite. Cliquez sur le lien ci-dessous et devenez membre dès aujourd'hui :

https://sourcing.made-in-china.com/star-buyers-day.html

