MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Tel que promis lors de l'annonce officielle du décès de madame Thérèse Tanguay-Dion, voici les détails pertinents et les souhaits de la famille.

Les médias, les amis et le public sont invités à présenter leurs condoléances à la famille, le jeudi 20 février entre 8h30 et 13h , au Memoria Alfred Dallaire situé au 2159 Boulevard Saint-Martin est à Laval.

Le reste de la journée sera entièrement consacré à la grande famille, dans la plus stricte intimité et le plus grand respect de leur chagrin.

La famille ne souhaite pas accorder d'entrevues. Les photographies et les caméras sont interdites dans le Salon.

Nous reviendrons vers les professionnels de la Presse et des Médias avec une proposition, au plus près de l'événement.

