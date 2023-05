Madame Christiane Bouillé nommée codirectrice générale des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec

QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Me Mario Welsh, président du conseil d'administration, est heureux d'annoncer la nomination de Madame Christiane Bouillé à titre de codirectrice générale - directrice administrative des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec. Avec son impressionnante feuille de route, Mme Bouillé est la personne idéale pour cet important poste, dans un modèle original de codirection générale, qu'elle occupera aux côtés de Laurent Patenaude, codirecteur général - directeur artistique. Tous deux conjugueront leurs efforts pour œuvrer à l'excellence, au rayonnement et à la pérennité de ces ensembles qui contribuent à la vitalité culturelle du Québec, ainsi qu'à sa renommée internationale, à l'aube de leur 40e saison.

Mme Bouillé cumule plus de 28 ans d'expérience professionnelle en conseil stratégique, formation, gestion de projet et comme spécialiste au sein de bureaux de projets, auprès d'organisations de divers secteurs. Son expérience en gestion et en gouvernance s'inscrit également dans le milieu culturel depuis plusieurs années, à titre de directrice générale de l'Orchestre symphonique de Lévis et de présidente du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny.

C'est un honneur de me joindre à l'équipe de ce joyau artistique et culturel que sont Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec. Je me réjouis de collaborer avec l'ensemble de l'équipe artistique et administrative, ainsi qu'avec le conseil d'administration, composés de personnes dévouées et dédiées à la poursuite d'une grande mission artistique.

Christiane Bouillé, codirectrice générale - directrice administrative

Mme Bouillé remplace M. Patrice Savoie qui a été nommé directeur général adjoint au Musée national des beaux-arts du Québec. L'équipe des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec souhaite le remercier de sa grande contribution dans l'histoire du chœur et de l'orchestre.

