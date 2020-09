Madame Carrie Russell rejoint La Première financière du savoir au poste de présidente et chef de la direction

Carrie est bien connue dans le secteur des finances et des technologies financières pour ses capacités stratégiques, ses connaissances approfondies du marché et son expérience à la tête de la transformation numérique. Passionnée par l'éducation et persuadée que l'épargne permet aux individus de se réaliser pleinement et les aide à surmonter les obstacles, la vision de Carrie correspond à celle de La Première financière du savoir. Donald Hunter, président du Conseil d'administration, affirme : « Je suis stimulé par l'enthousiasme manifesté par Carrie pour le développement des entreprises qu'elle a dirigées et son engagement envers ses équipes et ses clients. C'est une dirigeante solide et authentique, engagée à faire la différence grâce à sa vision bien arrêtée. »

« Je suis ravie de me rejoindre à La Première financière du savoir, une entreprise dont l'impact sur l'éducation et l'épargne peut être important, » affirme Madame Russell. « Au cours de la période à venir, la clé pour démontrer notre engagement envers ces domaines essentiels sera d'orienter l'ensemble de nos décisions en matière de technologie, de produit et service en fonction des besoins et des attentes du consommateur. »

George Hopkinson, ancien président et chef de la direction, prend sa retraite après avoir dirigé l'entreprise pendant onze années de croissance exponentielle. Monsieur Hunter déclare : « Au nom du Conseil d'administration, je remercie George pour son engagement sans faille et tout ce qu'il a apporté à l'entreprise. Sous sa direction, La Première financière du savoir est devenue la plus importante société de REEE au Canada grâce à une gamme de produits de premier plan, nous plaçant en excellente position pour l'avenir ».

Madame Russell est actuellement administratrice indépendante de plusieurs entreprises canadiennes en technologie financière. Elle a occupé des postes de direction à D+H, Banque Toronto-Dominion et, plus récemment, Equifax Canada. Sa nomination au poste de présidente et chef de la direction de La Première financière du savoir inc., de La Première fondation du savoir et de sa filiale, la Fondation éducationnelle Héritage, a pris effet le 8 septembre 2020.

À propos de La Première financière du savoir

Depuis plus de 50 ans, les familles canadiennes comptent sur les régimes d'épargne-études de La Première financière du savoir. Depuis 1965, les paiements issus de nos régimes s'élèvent à 8,2 milliards de dollars, et la société gère aujourd'hui 6,8 milliards de dollars d'actif (états financiers non audités au 31 août 2020) pour plus de 680 000 bénéficiaires.

La Première financière du savoir inc., est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, et le gestionnaire des fonds de placement, l'administrateur et le distributeur des régimes enregistrés d'épargne-études. La Première fondation du savoir est une société sans but lucratif. La fondation réinvestit ses revenus excédentaires dans des initiatives de soutien à la réussite des étudiants. Au cours des 15 dernières années, La Première fondation du savoir a versé plus de 54 millions de dollars en paiements d'aide aux études à des étudiants et accordé 1,6 million de dollars en bourses d'études supérieures.

SOURCE La Première financière du savoir

Renseignements: Jo-Anne Wong, chef de service, Communications et Relations publiques, La Première financière du savoir inc., 416 277-5992, [email protected]

Liens connexes

https://knowledgefirstfinancial.ca