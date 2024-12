Offrir des solutions d'imagerie de nouvelle génération dans les domaines de l'IA, de la robotique, des soins de santé et au-delà

SOLANA BEACH, Californie, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Macnica Americas a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son entente stratégique avec Sony et distribuera désormais ses capteurs d'images de pointe en Amérique du Nord, centrale et du Sud. Cette collaboration renforce davantage notre offre étendue de solutions d'imagerie et de vision, qui sert une clientèle diversifiée dans les domaines de la robotique, de l'industrie, de l'agrotechnologie, des soins de santé, de l'IA, des UAV, de la sécurité et d'autres marchés émergents dans les systèmes de vision embarqués.

« En élargissant notre entente avec Sony, nous nous alignons davantage avec une marque qui a défini la technologie d'imagerie moderne, ce qui nous permet d'offrir des innovations de classe mondiale en matière d'imagerie, combinées à notre propre expertise en matière d'exécution et d'ingénierie, a déclaré Sebastien Dignard, président de Macnica Americas, Inc. Cette entente souligne notre engagement à aider les clients à rationaliser leur fonctionnement et à se concentrer sur ce qui compte le plus : faire progresser leurs activités de base. »

Cette expansion renforce l'engagement de Macnica Americas à fournir des solutions optimisées adaptées aux besoins des clients. En offrant des composants de qualité, une large gamme de propriétés intellectuelles Macnica ainsi qu'une assistance technique et des services d'ingénierie exceptionnels, l'entreprise tire parti de ses entrepôts aux États-Unis avec des capacités d'exécution inégalées. De plus, des modalités de paiement flexibles sont proposées aux clients admissibles.

Les capteurs Sony sont optimisés pour des conditions d'éclairage difficiles, la plage dynamique élevée et les applications dans l'IA, l'automatisation industrielle, l'imagerie médicale et les systèmes de vision embarqués. Approuvée par les fabricants du monde entier, la technologie de Sony incarne la précision et l'innovation, soutenant des solutions d'imagerie avancées dans de multiples secteurs.

« Sony est le leader mondial de la technologie d'imagerie, reconnu pour ses capteurs d'image innovants qui fournissent une haute sensibilité, un faible bruit et des performances robustes pour un large éventail d'applications, a déclaré M. Dignard. En intégrant l'expertise et l'innovation de Sony, Macnica permet aux clients de diverses industries de développer des systèmes à haute performance, d'accélérer leur mise sur le marché et de simplifier les défis complexes en matière d'imagerie. »

Grâce à l'expertise approfondie de Macnica dans le secteur et à son engagement à l'égard d'une exécution fluide, cette entente améliorera l'efficacité opérationnelle pour les clients et nous permettra d'intégrer les solutions d'imagerie de Sony rapidement et efficacement.

Élargir le rôle de Macnica dans l'industrie des solutions d'imagerie et de vision

En tant que distributeur autorisé de capteurs d'images Sony, Macnica tire parti d'un écosystème puissant qui accélère la mise sur le marché grâce à des solutions conçues pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques sur l'ensemble du continent américain. Grâce à la technologie SLVS-EC Rx IP Core de Macnica et à ses modules d'évaluation Luminous, les clients bénéficient d'une conception simplifiée et d'une évaluation précoce des derniers capteurs CMOS à haute performance de Sony. Ces solutions complètes simplifient l'intégration et soutiennent le développement d'applications de caméra haute vitesse et de vision par ordinateur avec une précision et une fonctionnalité inégalées.

L'entente de Macnica Americas avec Sony renforce sa capacité à offrir des solutions exceptionnelles de plusieurs façons :

1.Une portée mondiale avec une expertise locale

En concluant un accord avec Sony, Macnica élargit son accès à une technologie d'imagerie de pointe, ce qui lui permet de fournir des produits spécialisés et de haute qualité sur l'ensemble du continent américain. S'appuyant sur plus de 30 ans de collaboration, cela améliore la capacité de Macnica à répondre à des besoins spécifiques de l'industrie grâce à un accès localement soutenu au portefeuille de capteurs avancés de Sony.

2.Des services d'ingénierie de bout en bout

Les capteurs d'image de Sony sont reconnus pour leurs fonctionnalités de pointe telles que la plage dynamique élevée (HDR), le faible bruit et la haute sensibilité, ce qui les rend parfaits pour des applications complexes dans les domaines de l'IA, de la médecine et de l'industrie. L'entente permet à l'équipe d'ingénierie de Macnica de tirer directement parti de la technologie de Sony, créant ainsi des solutions d'ingénierie plus complètes et personnalisées. S'aligner avec les capteurs innovants de Sony permet un soutien à l'intégration plus rapide et plus efficace, réduisant ainsi les cycles de développement et accélérant le délai de mise sur le marché des clients.

3.Une exécution fluide et une optimisation de la chaîne d'approvisionnement

En rationalisant la chaîne d'approvisionnement des produits d'imagerie de Sony, Macnica gère efficacement l'approvisionnement, le stockage et la distribution de capteurs de haute qualité grâce à un réseau complet de services d'exécution aux États-Unis. Ce réseau optimisé réduit au minimum les défis logistiques et tarifaires des clients, assurant une livraison ponctuelle et soutenant un déploiement plus rapide ainsi qu'une efficacité opérationnelle accrue.

En résumé, l'entente avec Sony offre à Macnica Americas un accès à une technologie d'imagerie de pointe, renforce ses capacités d'ingénierie et garantit une chaîne d'approvisionnement très efficace et plus rapide, ce qui permet aux clients de Macnica d'innover sans interruption.

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec Carl Dahlberg -- [email protected].

À propos de Macnica Americas

Macnica Americas est un leader dans les services d'ingénierie et d'exécution, spécialisé dans les solutions d'imagerie, la distribution de semi-conducteurs et la gestion avancée de la chaîne d'approvisionnement. Engagé pour une portée mondiale avec une expertise locale, Macnica permet aux entreprises de rationaliser les cycles de développement et d'atteindre des voies plus rapides et plus efficaces vers le marché.

