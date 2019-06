Mach renonce à la condition de financement dans sa proposition formelle auprès de Transat

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW/ - Groupe Mach inc. (« MACH ») est heureux d'annoncer sa convention non-contraignante avec le Gouvernement du Québec dans le cadre de sa proposition formelle d'acquisition de la totalité des actions votantes émises et en circulation (les « Actions ») de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ) (« Transat » ou la « société ») au prix de 14 $ par Action, payable en espèce, à l'attention du conseil d'administration de Transat, comme annoncée dans le communiqué de presse de MACH daté du 14 juin 2019 (la « Proposition »). Par conséquent, Mach a aujourd'hui déposé auprès du conseil d'administration de Transat une version amendée de sa Proposition dans laquelle sont retirées, notamment, les conditions relatives au financement du Gouvernement du Québec et la signature d'une convention de soutien et de dépôt d'actions entre Mach, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Proposition Amendée »). La Proposition Amendée prévoit seulement les conditions suivantes :

La terminaison par Transat de son processus de vente actuel avec Air Canada avant la signature d'une entente définitive d'acquisition avec Air Canada;

La signature d'une entente de confidentialité entre Mach et Transat prévoyant une période de 30 jours pour compléter une vérification diligente et signer une entente définitive d'acquisition pendant ladite période;

L'obtention des approbations des autorités réglementaires habituellement requises, notamment la révision de la Proposition Amendée, par les autorités fédérales de la concurrence et du transport (les « Approbations Règlementaires Importantes »).

Concernant les Approbations Règlementaires Importantes, il est à noter que Mach, TM Grupo Inmobiliario (« TM ») et leurs filiales n'exercent aucune activité au Canada parmi les secteurs d'activités et/ou les domaines d'opération actuels de Transat. En particulier, ni Mach ni TM ni aucune de leurs filiales n'exploitent une société aérienne, et ce, nulle part dans le monde. Mach conservera la totalité des activités et des opérations actuelles de Transat suite à la clôture de l'acquisition.

Considérant la nature confidentielle de la convention ci-dessus mentionnée entre Mach et le Gouvernement du Québec, Mach ne fera aucun autre commentaire à cet égard. Pour plus de certitude, la Proposition Amendée n'est pas conditionnelle à ladite convention.

Nous espérons sincèrement pouvoir travailler avec le conseil d'administration de Transat pour renforcer la profitabilité à long-terme de la société tout en conservant sa force et son indépendance en tant que chef de file mondial intégré du tourisme international, sous la bannière Transat, et ainsi exécuter avec succès le plan stratégique 2018-2022 de la société tout en conservant l'héritage de ses fondateurs.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « avoir l'intention de », « prévoir », « estimer », « présumer » ainsi que d'autres expressions similaires ou apparentées. Ces déclarations prospectives comprennent notamment des déclarations relatives aux attentes de Mach quant au calendrier et aux résultats de la Proposition Amendée, aux avantages attendus de cette transaction, aux approbations réglementaires, à la capacité des parties de signer une convention définitive d'acquisition et la clôture anticipée de la transaction. Rien ne garantit que la Proposition Amendée sera réalisée, ou qu'elle le sera aux conditions énoncées dans le présent communiqué. La Proposition Amendée est susceptible d'être modifiée ou annulée. En particulier, la clôture de la transaction est sujet à la négociation et signature d'une convention définitive d'acquisition à la satisfaction des parties, la vérification diligente à être effectuée par Mach, les approbations des autorités règlementaires applicables et le respect d'autres conditions usuelles pour ce genre de transaction. Considérant que la lettre d'intention entre Transat et Air Canada n'a pas été déposée sur SEDAR, Mach n'a pas connaissance précise des effets de ladite lettre sur sa Proposition Amendée. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux renseignements contenus dans le présent communiqué. Puisque les déclarations et les informations prospectives portent sur des événements et des conditions futurs, ils comportent, par leur nature même, des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux prévus en raison de plusieurs facteurs et risques. La liste des facteurs présentée ci-dessus ne doit pas être considérée comme exhaustive. L'information additionnelle sur d'autres facteurs hors du contrôle de Mach pouvant avoir un effet sur les opérations et les résultats financiers de Transat pourrait également avoir un effet sur la transaction.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont faites en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des les lois sur les valeurs mobilières applicables, Mach nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective du présent communiqué est fondée sur des renseignements disponibles en date des présentes.

SOURCE Groupe Mach inc.

Renseignements: Alfred Buggé, Premier Vice-Président, Fusions et Acquisitions, MACH, Téléphone : 514-374-6224; Pour toutes demandes d'entrevues et renseignements supplémentaires, veuillez contacter Ronan Le Bourg - Conseiller, marketing et communication, Tel.: 514 374-6224, poste 2224, Courriel : rlebourg@groupemach.com