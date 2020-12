L'immeuble de classe A compte près de 250 000 pieds carrés d'espaces de bureaux de nouvelles générations réparties sur 10 étages. Construit en 2010, l'immeuble est certifié LEED Or NE et est entièrement occupé par BMO Financial Group. Situé aux abords de l'autoroute 401 dans le prestigieux Meadowvale Corporate Park, le site jouit d'un emplacement stratégique et est facilement accessible tant en voiture qu'en transport en commun.

« Notre bureau de Toronto recherche activement des opportunités dans le GTA. Notre objectif est de bâtir un solide portefeuille d'immeubles dans la région et le First Meadowvale Centre à tous les atouts pour répondre aux standards de qualité et de localisation qui fait la force de MACH, » mentionne Stephen Champion, Premier vice-président, Ontario et l'ouest du Canada pour MACH.

Rappelons que MACH est déjà présent en Ontario dans le secteur de l'immobilier industriel.

À propos de MACH (www.groupemach.com)

Célébrant cette année son vingtième anniversaire, MACH est l'un des plus importants propriétaires et promoteurs immobiliers privés du Canada. L'entreprise possède un portefeuille de plus de 150 immeubles représentant plus de 26 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, de propriétés commerciales, industrielles et multi-résidentielles. MACH développe actuellement près de 15 millions de pieds carrés de projets dont certains, tels que le Quartier des lumières, sont d'envergure internationale. Depuis sa fondation en 2000, la philosophie de MACH est d'investir de façon permanente dans les communautés et de gérer ses propriétés de manière responsable et sur le long terme. Avec une approche intégrée qui comprend le développement immobilier, la gestion, les services immobiliers et la construction, MACH est en mesure de répondre parfaitement aux besoins de ses clients et de ses usagers. Son parc immobilier comprend notamment certains immeubles phares de Montréal dont l'Édifice Sun Life, la tour CIBC, la Place Victoria, la Maison de Radio-Canada, et de nombreuses propriétés à Québec, dont l'Édifice TELUS. Ces dernières années, MACH a obtenu de nombreuses récompenses, nationales et internationales, pour son innovation en matière de développement durable et pour la qualité de ses projets de construction.

SOURCE Groupe Mach Inc.

Renseignements: MACH, Daniel Durand, Directeur principal, marketing et communications, [email protected], 514 688-9879

Liens connexes

www.groupemach.com