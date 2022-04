Rene Guillaume, Président de deuxième génération de K&Y, conservera une participation importante dans la société et continuera d'occuper le même poste. Rejoignant Rene sur le conseil d'administration seront Vincent Chiara, Ben Vendittelli et Alfred Buggé, associés de Mach Capital, qui ensemble possèdent plus de 60 ans d'expérience en financement de société et fusions et acquisitions, y compris de conseiller des entreprises dans leurs projets d'expansions transfrontaliers.

« C'est un nouveau chapitre excitant pour K&Y, » a déclaré Rene Guillaume, Président. « Ce partenariat avec Mach Capital permettra à la société d'accélérer davantage sa trajectoire de croissance et appuiera la société dans la prochaine étape de son développement. »

« Nous sommes très excités d'investir avec Rene Guillaume et d'appuyer l'entière équipe de K&Y alors que nous embarquons dans ce prochain chapitre important de l'histoire impressionnante de K&Y. Dès la première rencontre avec Rene, il était évident que nos intérêts étaient parfaitement alignés pour assurer la valeur à long terme de K&Y, renforçant ainsi l'héritage de sa famille. Cette transaction reflète la raison pour laquelle des entrepreneurs comme Rene favorisent un partenariat avec Mach Capital, puisque notre vision d'investissement n'est pas dictée par une stratégie de sortie mais plutôt par les meilleurs intérêts à long terme de la société et de ses parties prenantes, » a déclaré Vincent Chiara, Associé fondateur de Mach Capital.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de K&Y alors que Millet Thomson LLP. a conseillé la société au niveau juridique. Mach Capital a obtenu un financement de la Banque Toronto-Dominion et a été représenté par Dentons et Levy Pilotte LLP dans le cadre de la transaction. McCarthy Tétrault LLP a été représenté Banque Toronto-Dominion.

K&Y Diamond Ltd.

Fondée en 1976, la société montréalaise K&Y Diamond (https://kydiamond.ca/) est un important fabricant d'outils diamantés de haute précision et de haute qualité de renommée mondiale qui a évolué pour devenir un fournisseur clé d'outillage en PCD, PCBN et diamants monocristallins utilisés pour l'usinage de précision, pour des outils de forme et pour des pièces d'usure.

L'approche unique de K&Y en matière de développement de produits fait de la société un leader dans la mise au marché de produits qui répondent à la demande croissante des clients. Aujourd'hui, les produits de K&Y sont utilisés dans une variété d'applications et dans de multiples industries, dont l'ophtalmologie, les verres de contact et les lentilles intraoculaires, les appareils électro-optiques, l'électronique, la bijouterie, les montres, l'automobile et l'aérospatiale. La Société entretient des relations de longue date avec des clients situés dans plus de 50 pays à travers le monde.

La société possède une expertise inégalée au sein de l'industrie et a investi dans une technologie de pointe, dans la recherche & développement, dans des équipements spécialisés et opère une usine de fabrication ultramoderne de 28 000 pieds carrés pour maintenir sa position comme l'un des chefs de file mondiaux des outils diamantés ultraprécis.

Mach Capital Inc.

MACH Capital (www.machcapital.ca) est une firme d'investissement qui réalise et gère des placements de moyennes envergures pouvant excéder un milliard de dollars. Les associés de MACH Capital, animés par l'esprit entrepreneurial de Vincent Chiara, cumulent plus de 60 années d'expérience dans la réalisation d'acquisitions complexes au sein de diverses industries incluant des transactions transfrontalières. À l'encontre d'autres firmes d'investissement, MACH Capital n'a aucun investisseur commanditaire ni stratégie de sortie influençant les décisions d'investissement.

La stratégie d'investissement de MACH Capital consiste à travailler avec les fondateurs des sociétés de portefeuille et leurs équipes de gestion, dans le but d'atteindre un niveau de profitabilité soutenu, et ce, dans le meilleur intérêt à long terme de celles-ci et des parties prenantes. Qu'il s'agisse d'un investissement, minoritaire ou majoritaire, ou d'une acquisition, la plateforme flexible et agile de MACH Capital, appuyée par son vaste réseau domestique et international, représente une alternative idéale pour les entrepreneurs.

Renseignements: Alfred Buggé, Associé directeur, Tél. 514 374-6224, ext. 2297 ([email protected]), ou Ben Vendittelli, Associé directeur, Tél. 514 374-6224, ext. 2250 ([email protected]), de Mach Capital