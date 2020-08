MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - La Cordée Plein Air annonce avoir finalisé une entente avec MACH Capital, pour l'acquisition de ses actifs, suivant l'approbation de l'offre de MACH Capital par la Cour Supérieure du Québec. MACH Capital devient ainsi, par cette entente, propriétaire unique de La Cordée.

« Le soutien d'un partenaire aussi chevronné que MACH Capital nous permettra de clore un chapitre difficile de notre histoire et nous entamons maintenant la transformation qui permettra à La Cordée de se repositionner comme principal acteur québécois dans le secteur du plein air. Nous sommes confiants que l'ambition de MACH Capital pour le retour à la rentabilité et à la croissance de La Cordée donnera un nouvel élan à nos activités », déclare Emmanuelle Ouimet, présidente directrice générale de La Cordée.

Cette acquisition permettra au détaillant d'équipements de plein air de continuer pleinement ses activités après avoir passé les derniers mois sous la protection de la Loi sur la Faillite et sur l'insolvabilité. Le soutien stratégique et financier de MACH Capital favorisera une transformation significative, entre autres par le biais d'une stratégie omnicanale, l'optimisation des ventes en ligne, qui ont connu une forte croissance durant la pandémie, et une stratégie globale de croissance.

« Nous avons immédiatement vu le potentiel de synergie entre nos deux entreprises. Cette acquisition permet de combiner l'expertise et la réputation de La Cordée comme chef de file dans le domaine du plein air à notre expérience en investissement d'entreprise et en immobilier », dit de son côté Vincent Chiara, président de MACH Capital. « Nous voyons en La Cordée un fort potentiel de croissance qui sera propulsé, d'une part, par l'expertise chevronnée des associés de MACH Capital et d'autre part, par la disponibilité et la mise à disposition du vaste parc immobilier de MACH. Nous sommes très fiers de promouvoir cette marque emblématique qui fait partie intégrante de l'industrie, mais surtout du patrimoine du plein air québécois depuis plus de 60 ans. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre la collaboration avec les diverses parties prenantes de La Cordée, laquelle s'embarque dans une étape névralgique de son expansion au Québec », conclut le président de MACH Capital.

À propos de La Cordée

La Cordée est composée de cinq magasins d'équipement de plein air qui se spécialisent dans le ski, le vélo et les sports de montagne. Passionnée d'aventure, l'équipe de conseillers de La Cordée est là pour partager son expertise et ses connaissances techniques avec les amateurs de plein air de tous niveaux, et ce, depuis plus de 60 ans. Les membres de l'équipe La Cordée roulent, grimpent, pagayent, marchent, skient, campent, voyagent, en plus de bénéficier de formations données par l'entreprise et les fournisseurs. La société, principalement soucieuse du bien-être et du confort de sa clientèle dans ses moments d'évasion est ancrée autour de trois valeurs principales: le respect, la passion et l'environnement. La Cordée demeure soucieuse d'encourager les entrepreneurs d'ici et de contribuer à leur développement. Ainsi, les produits de plus de 30 entreprises du Québec sont disponibles en magasin; des compagnies qui vous offrent des produits de qualité et une histoire à raconter.

À propos de MACH Capital

MACH Capital est une société de capital d'investissement privé contrôlée par Vincent Chiara, Président de MACH Capital. Avec un portfolio de propriétés totalisant plus de 26M de pieds carrés, 10M de pieds carrés de terrains et des projets de développements représentant au-delà de 15M de pieds carrés, MACH est le plus important promoteur et propriétaire immobilier indépendant au Québec. Alors que l'investissement immobilier représente la principale activité d'affaires de MACH, nous avons investi dans plusieurs autres industries, incluant l'industrie du commerce de détail, et avons récemment établi MACH Capital, un bureau familial dédié entièrement à la supervision et la mise en place de nos investissements dans d'autres sphères que l'immobilier. Les associés de MACH Capital possèdent collectivement plus de soixante (60) ans d'expérience dans la réalisation de fusions et acquisitions, notamment de transactions transfrontalières de niveaux de complexité différents dans divers secteurs d'activités. Le groupe s'est donné comme mission d'accroître le nombre d'entreprises québécoises pour devenir « leader », dans leurs domaines respectifs. Bien que le processus décisionnel des sociétés de capital d'investissement et des bureaux familiaux typiques soit souvent assez lourd, lent et influencé par des stratégies de sortie, la politique d'investissement de MACH Capital est motivée par une prise de décision active en étroite collaboration avec les fondateurs et leur équipe de gestion. La mission de MACH Capital est marquée par l'atteinte de la profitabilité soutenue et durable, dans le meilleur intérêt à long terme des sociétés et de ses parties prenantes, dans laquelle elle investit.

