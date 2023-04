MACH ACQUIERT LE 160 ELGIN À OTTAWA - Un immeuble de bureaux de 1 million de pieds carrés

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Groupe MACH est fier d'annoncer l'acquisition, en partenariat avec Sarees Investissements, du prestigieux immeuble de bureaux ONE60 Elgin, situé au cœur d'Ottawa. Reconnu comme l'une des adresses d'affaires les plus réputées du centre-ville, le ONE60 Elgin propose un million de pieds carrés de bureaux, en plus d'espaces commerciaux modernes au rez-de-chaussée. À quelques pas de la colline du Parlement, l'immeuble de 27 étages est certifié LEED Or, gage de sa position de leader en matière de développement durable.

ONE60 Elgin, Ottawa (Groupe CNW/Groupe Mach Inc.)

« L'acquisition du ONE60 Elgin s'inscrit parfaitement dans notre plan d'expansion pancanadienne. Au cours des deux dernières années, nous avons mis en place une stratégie d'acquisition majeure afin de renforcir la présence de MACH sur le marché ontarien, que ce soit à Ottawa ou dans le Grand Toronto. Ces marchés offrent des opportunités d'acquisitions exceptionnelles, comme le ONE60 Elgin, un actif de grande valeur, stratégiquement localisé et occupé par des locataires de qualité, déclare fièrement Vincent Chiara, président de MACH. « Le ONE60 est notre 16e acquisition dans la région en moins de deux ans, et nous permet de se positionner parmi les plus importants propriétaires immobiliers d'Ottawa. Mais ce qui nous rend encore plus fiers, c'est d'avoir réussi à bâtir une équipe locale solide qui connaît bien les nuances du marché et qui assure un haut standard de qualité de service pour nos locataires. »

Construit en 1970, le ONE60 a subi d'importantes rénovations en 2018, notamment l'ajout d'une magnifique façade vitrée incurvée permettant d'inonder le hall d'entrée de lumière naturelle. L'immeuble dispose également d'un stationnement public intérieur de 850 places.

Alors que plusieurs joueurs immobiliers restent sur les lignes de côté, MACH continue de saisir les occasions d'affaires alors que l'entreprise est déjà à sa 9e acquisition d'envergure depuis le début de l'année.

À propos de MACH ( www.groupemach.com)

Fondé en 2000, le Groupe MACH n'a jamais cessé de se surpasser. Ses ensembles immobiliers sont parfaitement adaptés aux enjeux de notre époque : inclusifs, durables et en harmonie avec leurs communautés. MACH s'impose la plus grande rigueur et adhère aux meilleures pratiques de gouvernance et de développement durable. Aujourd'hui, il est l'un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada.

Représentant 40 millions de pieds carrés, son parc immobilier comprend plus de 240 propriétés, dont certains immeubles phares de Montréal, tels que l'Édifice Sun Life, Le 1000 De La Gauchetière, la tour CIBC, la Place Victoria et la tour KPMG. Le Complexe Jules-Dallaire et Place de la Cité, à Québec, y figurent également. Au cours des derniers mois, MACH a fait une entrée fulgurante sur le marché de l'Ontario pour ensuite entamer une percée dans les Maritimes.

SOURCE Groupe Mach Inc.

Renseignements: Daniel Durand, Vice-président, marketing et communications, MACH, [email protected], 514 688-9879