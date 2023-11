MacDermid Enthone Industrial Solutions organise le sommet du développement durable du Mexique

GUADALAJARA, Mexique, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, MacDermid Enthone Industrial Solutions, un chef de file mondial spécialisé dans la fabrication de composés chimiques utilisés dans les applications de finition de surface, a annoncé qu'elle a tenu son deuxième sommet du développement durable à Guadalajara, au Mexique. À la suite du succès du premier sommet du développement durable à Detroit, au Michigan, en septembre dernier, l'entreprise a organisé l'événement au Mexique, choisi pour l'exportation florissante de véhicules qui est soutenue par de nombreuses entreprises de placage qui utilisent les produits de MacDermid Enthone. Le sommet visait à informer les participants des nouvelles politiques gouvernementales et à fournir aux clients les outils et les renseignements nécessaires pour répondre aux exigences de ces règlements à l'avenir.

Partout en Amérique du Nord, ces sommets ont rassemblé des fabricants d'équipement d'origine (FEO), des fournisseurs de premier plan, des applicateurs et des clients de MacDermid Enthone dans des secteurs comme l'automobile, les articles ménagers et la plomberie. Le sommet de Guadalajara a donné lieu à des présentations détaillées de conférenciers de marque et d'experts de l'industrie de MacDermid Enthone sur une variété de sujets, y compris l'impact des procédés de nickel chimique à faible teneur en métal sur les efforts de développement durable, les solutions durables dans les revêtements décoratifs qui éliminent le besoin de substance perfluoroalkylée ou polyfluoroalkylée (PFAS), et la façon d'éliminer les rejets liquides grâce aux innovations en matière de traitement de l'eau. La séance s'est terminée en encourageant les participants à remettre en question les normes de l'industrie afin de tracer la voie vers un avenir durable.

« Dans le cadre de nos efforts de développement durable, nous avons adopté une stratégie globale pour éliminer le chrome hexavalent de nos activités et de nos produits », a déclaré Glen Breault, vice-président de MacDermid Enthone Industrial Solutions pour l'Amérique du Nord. « Cela comprend la mise au point de procédés et de matériaux de remplacement respectueux de l'environnement qui non seulement répondent aux normes de l'industrie, mais les surpassent. Notre détermination à être exempt de chrome hexavalent s'harmonise avec nos objectifs plus généraux en matière de développement durable, qui comprennent la réduction de notre empreinte carbone, la conservation des ressources et la promotion de pratiques écologiques dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. »

MacDermid Enthone a présenté des innovations dans les revêtements décoratifs et le placage des plastiques qui utilisent les technologies du chrome trivalent - une solution de rechange directe et durable au chrome hexavalent pour la finition de surface. Ils ont parlé de leurs produits TRISTAR™, TriMacEclipse™, evolving Bond™, TriMac BLUE™ et NiKlad ICE Ultra RC, ainsi que de technologies novatrices en matière de polytétrafluoréthylène (PTFE) au nickel chimique. Pour conclure la journée, des experts ont présenté des technologies très performantes de traitement de l'eau et de récupération des métaux qui, une fois adoptées, pourraient permettre d'atteindre des objectifs de développement durable.

« Notre entreprise est fermement résolue à prendre soin de l'environnement. Nous mettons cela en évidence par nos efforts continus visant à mettre au point des technologies de pointe axées sur l'avenir qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs de développement durable », a déclaré Alfonso Espejo, directeur général, Ouest du Canada, Ouest des États-Unis et Mexique chez MacDermid Enthone Industrial Solutions. « La réglementation gouvernementale continuera de changer, et nos présentations au sommet du développement durable concernaient les produits conçus pour respecter la réglementation d'aujourd'hui tout en préparant notre industrie pour l'avenir. »

À propos de MacDermid Enthone Industrial Solutions :

Fondée en 1922, MacDermid Enthone Inc., exploitée sous le nom de MacDermid Enthone Industrial Solutions, est un chef de file mondial spécialisé dans la fabrication de composés chimiques destinés à toutes les facettes des applications de revêtement de surface. Son portefeuille de produits comprend des solutions novatrices conçues pour répondre aux demandes changeantes de l'industrie dynamique de la finition de surface et aux besoins en constante évolution des clients, en mettant fortement l'accent sur les technologies durables et le soutien technique amélioré. MacDermid Enthone Industrial Solutions est une unité commerciale d'Element Solutions Inc. (NYSE: ESI), une entreprise diversifiée de produits chimiques spécialisés qui dessert un large éventail d'industries grâce à des solutions novatrices qui améliorent les produits de tous les jours. Pour en savoir plus, visitez le site MacDermidEnthone.com.

