Ma cabane à la maison : Les cabanes à sucre remettent 1000 boîtes gourmandes aux enfants du Dr Julien!

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Un vent de solidarité souffle sur le mouvement Ma cabane à la maison et, afin de remercier les Québécois de leur soutien exceptionnel, les propriétaires de 70 cabanes à sucre remettent 1000 boîtes gourmandes à la Fondation Dr Julien pour des familles et des enfants vulnérables de partout au Québec. Les précieuses boîtes seront distribuées le 8 avril 2021 dans 42 centres de pédiatrie sociale en communauté de la province. Cette initiative est rendue possible grâce à l'engagement bénévole des propriétaires de cabanes à sucre et à l'implication financière de Metro et de la Fondation Mirella & Lino Saputo.

Une cause bien québécoise

« Nous avons choisi de remettre nos boîtes à la Fondation Dr Julien en raison de sa mission, qui touche les familles vulnérables du Québec, et de la force de son réseau de pédiatrie sociale, que l'on retrouve dans les régions où sont implantées nos cabanes à sucre », soutient Stéphanie Laurin, présidente de l'Association des salles de réception et érablières commerciales du Québec (ASEQC) et cofondatrice de Ma cabane à la maison.

L'approche de pédiatrie sociale en communauté développée par le Dr Gilles Julien vise à soigner, à outiller et à accompagner les enfants et les jeunes issus de milieux vulnérables. Ceux-ci tombent trop souvent entre deux chaises, quand ils ne sont pas carrément oubliés par les différents systèmes. Par le biais de ce modèle unique de médecine qui intègre la pratique du droit et les services psychosociaux, ces enfants et ces jeunes peuvent se développer pleinement.

« Les repas de cabane à sucre permettront aux enfants et aux familles qui reçoivent des soins de pédiatrie sociale en communauté de participer à une activité bien de chez nous. Merci aux cabanes à sucre de nous aider à leur donner un baume et de leur faire vivre un moment heureux en cette période particulièrement difficile », déclare le Dr Gilles Julien.

« Ça fait chaud au cœur de penser que nous procurerons un peu de bonheur aux familles et aux enfants vulnérables du Québec. Pour nous, il s'agit d'une magnifique façon de remettre au suivant, de dire merci aux Québécois pour leur engagement à notre égard », ajoute Stéphanie Laurin.

Encore quelques jours pour vivre l'expérience Ma cabane à la maison

Rappelons que le mouvement de solidarité Ma cabane à la maison a été lancé le 22 février dernier pour sauver la saison des sucres qui s'annonçait sombre dans la grande majorité des cabanes à sucre du Québec. Chacune des cabanes participantes a élaboré un menu composé majoritairement de produits locaux mettant en vedette des classiques comme le jambon à l'érable, les fèves au lard, les oreilles de crisse, les omelettes soufflées ou les grands-pères au sirop. Des options végétariennes, véganes, sans porc et sans gluten sont aussi offertes. De plus, fière d'appuyer l'achat local et soucieuse de limiter son empreinte environnementale, Ma cabane à la maison utilise des contenants et des emballages entièrement recyclables, fabriqués au Québec.

Les personnes ayant commandé une boîte gourmande pourront également visionner un spectacle Web festif capté au fond des bois. Présenté par Lafleur et produit par boucaneendirect.com , ce spectacle met en vedette 2Frères, Daniel Boucher, Yves Lambert et Guylaine Tanguay. Une belle façon d'enrichir l'expérience de la cabane à sucre à la maison!

Les Québécois ont jusqu'au 18 avril prochain pour soutenir l'initiative Ma cabane à la maison. Le site macabanealamaison.com leur propose de commander des boîtes gourmandes qui peuvent être récupérées dans l'une des épiceries Metro participantes ou directement à la cabane à sucre sélectionnée. Certaines cabanes offrent aussi la livraison à domicile.

Pour en savoir plus : macabanealamaison.com

Sur Facebook

Sur Instagram

Fondation Dr Julien : https://fondationdrjulien.org/

SOURCE Ma cabane à la maison

Renseignements: et demandes d'entrevue : Diane Jeannotte / Paulette Dufour, [email protected] / [email protected], 514 772-8019 / 418 525-5455

Liens connexes

www.pediatriesociale.org