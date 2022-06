La principale société minière d'Arabie saoudite signe un protocole d'entente pour faciliter l'étude concernant le premier projet de vapeur solaire au Royaume visant à décarboniser la raffinerie d'alumine de MA'ADEN

RIYAD, Arabie saoudite, le 2 juin 2022 /CNW/ - La Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN), championne nationale de l'exploitation minière en Arabie saoudite et l'une des sociétés minières dont la croissance est la plus rapide au monde, et GlassPoint, chef de file en matière de vapeur solaire industrielle, ont conclu un protocole d'entente afin de mettre sur pied la plus grande centrale solaire thermique au monde à la raffinerie d'alumine de MA'ADEN. Une fois achevée, la centrale à vapeur solaire de 1 500 mégawatts (MW) aidera MA'ADEN à atteindre ses objectifs de développement durable en réduisant ses émissions de carbone de plus de 600 000 tonnes par an. Cela représente une réduction de plus de 50 % de l'empreinte carbone de la raffinerie d'alumine de MA'ADEN et de 4 % de l'empreinte carbone globale de la société minière.

Le protocole d'entente a été signé au siège social de MA'ADEN à Riyad, en Arabie saoudite, par Riyadh Al Nassar, vice-président principal du secteur de l'aluminium de MA'ADEN, et Rod MacGregor, chef de la direction et fondateur de GlassPoint, en présence de Robert Wilt, chef de la direction de MA'ADEN et de Jacob Drejer, chef des communications de GlassPoint.

Robert Wilt, chef de la direction de MA'ADEN, a déclaré : « En tant que troisième pilier de l'économie saoudienne, nous aspirons à devenir un modèle en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au Royaume. Cet important développement réduira considérablement notre empreinte carbone et nous rapprochera de notre mandat d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Alors que le monde se tourne vers l'aluminium vert, MA'ADEN a l'intention d'aider à ouvrir la voie à cette transition. »

Riyadh Al Nassar, vice-président principal de la division stratégique de l'aluminium de MA'ADEN, a déclaré : « La nouvelle installation proposée, une centrale solaire thermique connue sous le nom de MA'ADEN Solar 1, sera située à Ras Al-Khair, au Royaume d'Arabie saoudite, et exploitera la puissance du soleil pour produire de la vapeur. La vapeur servira à raffiner le minerai bauxitique en alumine. L'alumine est une matière première indispensable à l'aluminium, qui est l'un des métaux les plus importants au monde pour de nombreuses industries mondiales qui se dirigent vers un futur axé sur l'environnement et le développement durable. »

« MA'ADEN montre la voie pour ce qui est de la réduction des émissions industrielles de carbone à grande échelle en remplaçant les combustibles fossiles par l'énergie solaire pour créer de la chaleur. Une fois construite, cette installation sera la plus grande centrale à vapeur solaire industrielle au monde et la première à être déployée en Arabie saoudite et dans la chaîne d'approvisionnement de l'aluminium, a déclaré Rod MacGregor, chef de la direction et fondateur de GlassPoint. Grâce à ce protocole d'entente, GlassPoint entre dans une nouvelle phase de croissance pour aider à décarboniser un éventail d'industries qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. »

Dans le cadre de cette entente, MA'ADEN et GlassPoint travailleront ensemble à l'élaboration d'une façon plus durable de produire de l'aluminium, qui est un métal essentiel pour de nombreuses industries mondiales et la transition énergétique. Ce protocole d'entente représente également le retour de GlassPoint en tant que chef de file dans le domaine du solaire thermique.

En tant que producteur mondial d'énergie, l'Arabie saoudite est déterminée à faire progresser la lutte contre les changements climatiques. Le Royaume a dévoilé l'Initiative saoudienne verte pour aider le pays à devenir un chef de file international en matière de développement durable. L'année dernière, l'Initiative saoudienne verte a dévoilé une première vague de plus de 60 initiatives, ce qui représente un investissement de 700 milliards de riyals saoudiens (186 G$ US) visant à accélérer l'économie verte en Arabie saoudite et au-delà.

À propos de GlassPoint

GlassPoint décarbonise la production de matériaux essentiels à la transition énergétique et a une incidence importante sur la lutte contre les changements climatiques. L'entreprise construit, possède et exploite des installations à vapeur solaire à grande échelle dans le but de réduire les émissions de carbone dans les industries où il est difficile de le faire, comme l'exploitation minière et les métaux, les produits chimiques, les matériaux de construction, le dessalement et plus encore. GlassPoint est la seule solution éprouvée à grande échelle pour réduire les émissions de carbone provenant de la chaleur industrielle et a construit plus de la moitié des installations à vapeur solaire dans le monde. Pour en savoir plus, visitez glasspoint.com.

À propos de MA'ADEN

MA'ADEN exploite le plus important et le plus efficace complexe d'aluminium à intégration verticale au monde à Ras Al-Khair, sur la côte est de l'Arabie saoudite. Le secteur de l'aluminium de la mine au marché de MA'ADEN comprend la mine Al Ba'itha et des installations de raffinage, de fonderie, de laminage et d'exportation entièrement intégrées à Ras Al-Khair. MA'ADEN fournit des billettes, des lingots, des brames et des produits d'aluminium laminés plats de haute qualité à des clients du monde entier, y compris des constructeurs automobiles multinationaux et des marques grand public.

