MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - M1 Composites Technologie est fière d'annoncer qu'elle célèbre son 10e anniversaire. Pour inaugurer cet anniversaire, M1 a récemment agrandi ses installations, passant de 26,000 pi2 à 82,000 pi2 et a ajouté de l'équipement spécialisé, s'assurant de demeurer un chef de file mondial dans le domaine de la réparation structurelle des aéronefs.

Des capacités majeures ont été ajoutées : Un autoclave de 12 pieds de diamètre x 20 pieds de long et une toute nouvelle installation d'essai de transmissivité des radomes. En conjonction avec la salle blanche (Clean room) ISO-7, l'autoclave permet à M1 de fabriquer et de réparer de très grands composants tel que le radome du Boeing 787. Une fois fabriqués ou réparés, les radomes sont soumis à des tests dans la nouvelle salle de transmissivité sphérique intérieure de M1 - la seule du genre au Canada.

Cette capacité de fabrication, de réparation et d'essai fait de M1 un guichet unique pour les exploitants d'aéronefs et les responsables de la maintenance à la recherche d'un fournisseur fiable qui aidera à réduire les coûts et assurer des délais d'exécution rapides.

M1 est une PME agile, aidant les clients à fonctionner plus efficacement, à un coût très compétitif, tout en maintenant toujours les normes de qualité les plus strictes.

"Avoir l'agilité de devenir un fournisseur stratégique, tout en maintenant les normes internationales de qualité et de service est la clé de notre succès. M1 vise encore plus haut.", a déclaré Lorenzo Marandola, président - M1.

À propos de M1 Composites :

M1 Composites Technologie fournit une large gamme de services aérospatiaux complets, y compris l'ingénierie, la fabrication et la réparation de composants composites et métallique. M1 est reconnu par Transports Canada, FAA, & AESA, organisme de maintenance approuvé (AMO) et un organisme d'approbation de la conception (DAO), approuvé par Airbus et Boeing (Gold), certifié ISO9001/AS9100/AS9110, accrédité par le Programme canadien des marchandises contrôlées (CCGP) et approuvé pour le militaire.

