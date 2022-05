M. Sylvain Tousignant nommé directeur général au Bureau du taxi de Montréal

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau du taxi de Montréal (BTM) est heureux d'annoncer la nomination de Sylvain Tousignant au poste de directeur général du BTM. M. Tousignant est entré officiellement en fonction le 28 avril dernier, date où le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal a entériné sa nomination à titre de directeur général.

Directeur général adjoint du BTM depuis trois ans et occupant des fonctions de direction depuis 2015, M. Tousignant possède une vaste expérience, une connaissance minutieuse et une vision claire des actualités et des enjeux relatifs à l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile (TRPA). Engagé pour le rayonnement et le développement du TRPA au sein de la mobilité urbaine, Sylvain Tousignant s'investit également auprès d'organisations partenaires. Il siège entre autres aux conseils d'administration de plusieurs comités et organismes à but non lucratif dont comme président du comité des régulateurs canadiens, comme vice-président du comité Taxi & Ride-Hailing de l'Union internationale des transports publics et est membre du comité de la technologie et de l'innovation de l'Association internationale des régulateurs de transport.

Activement impliqué depuis de nombreuses années auprès des différents acteurs de l'industrie et ses nombreux partenaires, M. Tousignant, dans la réalisation de son mandat, vise à poursuivre le développement de projets au BTM dans une perspective collaborative et tout en misant sur le partage d'expertises.

«Reconnu pour son leadership participatif et comme un gestionnaire aguerri, M. Tousignant saura assurément faire bénéficier l'organisation de ses compétences pour lui permettre de garder le cap dans la réalisation de son mandat et l'atteinte de ses objectifs. Le conseil d'administration est ravi de l'accueillir dans ses nouvelles fonctions.» a commenté Mme Sophie Mauzerolle, présidente du conseil d'administration et responsable transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville Montréal.

À propos du Bureau du taxi de Montréal

Le Bureau du taxi de Montréal est une société paramunicipale de la Ville de Montréal. À travers son double mandat d'encadrement et de développement, le BTM a pour mission de veiller à l'application de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile en plus de veiller à l'amélioration des services de TRPA par le biais de projets de modernisation structurants et la mise en place différentes initiatives porteuses tant pour l'industrie que pour la Ville. C'est également fort d'une expérience de plus de trente ans sur le terrain, de liens privilégiés avec les membres de l'industrie et ses partenaires que le BTM se positionne comme un interlocuteur unique tant auprès des instances décisionnelles que des représentants de l'industrie et de la clientèle.

