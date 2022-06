M. Patrick Savard accède à la présidence du conseil d'administration de l'ARTM

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est heureuse d'accueillir le nouveau président de son conseil d'administration, M. Patrick Savard, nommé par le Conseil des ministres, le 27 avril dernier, pour un mandat de cinq ans.

Diplômé de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal (MBA-finance), M. Savard est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il possède également une certification d'administrateur de sociétés de l'Université Laval. Il cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur municipal, principalement dans la région métropolitaine où il a participé, au fil de sa carrière, aux grands enjeux d'aménagement et de transport collectif en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ARTM.

Récipiendaire du Prix Distinction de l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec en 2019, il a, au cours des vingt dernières années, occupé le poste de directeur général des villes de Longueuil, Brossard, Mont-Saint-Hilaire et Lorraine où il s'est démarqué par sa vision stratégique, son engagement et sa capacité à mettre en œuvre de grands projets structurants pour la communauté.

Il a également siégé au sein de divers conseils d'administration dont ceux de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil et du Musée des Beaux-Arts de Mont St-Hilaire.

Les membres du conseil d'administration et la direction sont heureux de l'accueillir parmi eux et l'assurent de leur entière collaboration dans la réalisation de son mandat. Ils en profitent également pour remercier très sincèrement M. Pierre Shedleur qui a présidé le conseil depuis la création de l'ARTM en juin 2017 jusqu'à la fin de son mandat de cinq ans, le 30 mai dernier.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

