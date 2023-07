M. Jasmin Savard nommé directeur général de la Ville de Mascouche

MASCOUCHE, QC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - La Ville de Mascouche annonce que monsieur Jasmin Savard deviendra le nouveau directeur général de la municipalité. Cette nomination fait suite au départ de monsieur André Pratte, qui a récemment annoncé qu'il relevera de nouveaux défis au cours des prochaines semaines.

« En mon nom et de celui de mes collègues du conseil municipal, je suis très heureux d'accueillir Jasmin à la Ville de Mascouche. Sa grande connaissance des organisations municipales, ainsi que son expertise en gouvernance, en gestion et en finances seront des atouts pour notre municipalité et les 53 000 citoyens que nous desservons. Compétent et dynamique, il a démontré des talents de rassembleur et de leader tout au tout au long de son parcours professionnel. C'est l'homme de la situation pour poursuivre le travail de planification stratégique et les grands chantiers amorcés par André et l'ensemble de notre équipe de direction », a soutenu le maire, Monsieur Guillaume Tremblay.

« Je suis honoré de me joindre à cette belle et grande organisation qu'est la Ville de Mascouche. C'est une ville dynamique dont la vision axée sur le développement durable et le service aux citoyens me rejoignent grandement dans mes valeurs. Je suis impatient de travailler avec mes nouveaux collègues, tant au niveau de la direction que de l'ensemble des employés, ainsi qu'avec le conseil municipal pour contribuer à offrir un milieu de vie qui répond aux besoins des Mascouchoises et des Mascouchois », affirme Jasmin Savard.

Expert en politiques publiques urbaines et municipales, Jasmin Savard a occupé la fonction de directeur général à la Ville de Saint-Lambert au cours des 18 derniers mois. Auparavant, il a œuvré pendant 15 ans au sein de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), dont huit à titre de directeur général. Il a également été conseiller en planification financière pour la Ville de Montréal.

M. Savard est titulaire d'une maitrise en Études urbaines, en plus d'avoir le titre d'administrateur de sociétés certifié (ASC), une désignation réservée aux diplômés du programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés.

