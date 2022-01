« Je tiens aujourd'hui à remercier les grands chef(fe)s et chef(fe)s d'avoir pris part à cet exercice démocratique. Je tiens aussi à reconnaître notre ancien collègue, Serge Otsi Simon, qui a relevé le défi d'y prendre part. Comme je l'indiquais, nous avons fait des gains importants dans l'environnement qu'occupent de plus en plus nos enjeux. Il faudra bâtir sur ces acquis et aller plus loin. Nos nations le méritent. Je m'y engage entièrement aujourd'hui », indique M. Picard.

Le Chef Picard entend poursuivre ses efforts afin de représenter l'intérêt des communautés du Québec et du Labrador et de s'assurer que les enjeux autochtones ne soient pas mis à l'écart du discours politique conventionnel. « Compte tenu des prochaines élections provinciales, nous devons saisir les occasions d'influencer tous les aspects de l'agenda politique », avait-il déclaré en entrevue lors de la campagne.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Alain Garon, [email protected], Conseiller aux communications, Cell. : 418 254-4620