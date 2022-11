Alexandre Côté, d'Hydromel Charlevoix, remporte la 5e bourse en développement durable du concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En vue de souligner l'excellence des pratiques en développement durable des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec a décerné aujourd'hui une bourse de 1 500 $ à M. Alexandre Côté, d'Hydromel Charlevoix. Son entreprise est spécialisée en apiculture et elle est située à Baie-Saint-Paul, dans la région de la Capitale-Nationale. Le boursier s'est démarqué parmi les dix finalistes du concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!

« La Financière agricole du Québec est fière d'appuyer le développement durable des entreprises agricoles au moyen de gestes concrets. Cette bourse en est une démonstration. Depuis cinq ans, elle a été intégrée au concours Tournez-vous vers l'excellence! en vue de souligner tout particulièrement le talent de jeunes entrepreneurs qui se démarquent par leur succès en affaires dans une perspective de développement durable. Nous saluons ainsi les pratiques et la gestion écoresponsables exemplaires des producteurs de la relève. Mes félicitations à M. Alexandre Côté pour s'être mérité cette reconnaissance et pour sa contribution à une agriculture pérenne. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à M. Alexandre Côté! Il a consacré ses efforts pendant plusieurs années à faire de la recherche et du développement en vue de réaliser son projet d'affaires. Aujourd'hui, trois ans seulement après la création de sa miellerie, celle-ci compte une vingtaine de produits distincts. C'est très impressionnant, d'autant plus que tout se fait selon les meilleures pratiques écoresponsables. Son entreprise est jeune, unique et très certainement pleine de potentiel, à l'image même d'Alexandre! »

Mme Virginie Simard, directrice territoriale, La Financière agricole du Québec

« Les produits que je crée sont uniques au monde et rendent très accessibles les vins et spiritueux de miel. L'utilisation des miels des différents terroirs de la région avec les fruits locaux butinés par les abeilles constitue une représentation du terroir inégalée. Je suis fier d'être un exemple de jeune entrepreneur qui fait preuve de créativité, d'innovation et qui démontre l'importance d'intégrer une démarche écologique dans toute décision d'entreprise. Même si l'entreprise est jeune, elle a un très beau succès et gagne chaque jour en notoriété. »

M. Alexandre Côté, bénéficiaire de la bourse en développement durable

Gagnant et lauréats du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Une autre bourse de 1 500 $ est aussi décernée lors de cet événement, soit celle du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA). M. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal a remporté cet honneur. Son entreprise se spécialise en production maraîchère biologique. Elle est elle aussi située dans Charlevoix.

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. Martin LeBel, de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent.

, qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. Martin LeBel, de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent. Deux autres lauréates ont aussi reçu chacune une bourse de 2 500 $ dans le cadre de ce concours. Il s'agit de Mme Caroline Chénier, des Serres Gatineau (en Outaouais) et de Mme Alexandra D. Rochette, de la Ferme Bio-De-Ly (Capitale-Nationale).

Faits saillants du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Depuis la création du concours en 2005, La Financière agricole a reçu 432 candidatures. Elle a fait 51 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 184 500 $.

création du concours en 2005, La Financière agricole a reçu 432 candidatures. Elle a fait 51 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 184 500 $. De cette somme, 15 000 $ ont été accordés dans le cadre des bourses du FIRA. Celles-ci sont remises depuis 2012.

La bourse en développement durable est remise pour la cinquième fois cette année.

La désignation des gagnants a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

