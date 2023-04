HOUSTON et ROTTERDAM, Netherlands, 25 avril 2023 /CNW/ - LyondellBasell (NYSE : LYB) a publié aujourd'hui son rapport annuel sur le développement durable intitulé Unlocking Possibilities (Déverrouiller les possibilités). Cette publication présente un examen approfondi des performances de l'entreprise en termes de développement durable pour 2022, en mettant l'accent sur les progrès réalisés en matière d'élimination des déchets plastiques dans l'environnement, d'action en faveur du climat et de soutien à une société prospère. Points forts soulignés dans le rapport :

Augmentation des solutions circulaires à faible teneur en carbone grâce à des initiatives telles que le renforcement du recyclage des plastiques à l'échelle mondiale afin de répondre à la demande des clients pour des produits et des solutions plus durables.

en carbone grâce à des initiatives telles que le renforcement du recyclage des plastiques à l'échelle mondiale afin de répondre à la demande des clients pour des produits et des solutions plus durables. Accélération dans la réalisation de nos objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030, conformément aux orientations scientifiques et à l'Accord de Paris , en augmentant notre objectif de réduction des émissions des champs d'application 1 et 2 à 42 % et en établissant un objectif de réduction des émissions du champ d'application 3 à 30 %, par rapport à la base de référence de 2020.

, en augmentant notre objectif de réduction des émissions des champs d'application 1 et 2 à 42 % et en établissant un objectif de réduction des émissions du champ d'application 3 à 30 %, par rapport à la base de référence de 2020. Contribution à une société prospère, notamment en mettant l'accent sur la sécurité, en faisant progresser nos engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et en continuant à contribuer et à s'engager auprès des communautés au sein desquelles l'entreprise exerce ses activités.

« La nécessité de répondre aux enjeux climatiques et de circularité n'a jamais été aussi grande, et au cours de ma première année chez LyondellBasell, nous avons pris ensemble des mesures décisives pour faire avancer nos objectifs de développement durable et pour accélérer les progrès réalisés dans le cadre des engagements existants. Nous avons la possibilité de tirer profit de nos actions et sommes prêts à créer des possibilités pour un avenir plus durable à faibles émissions de carbone », a déclaré Peter Vanacker, PDG de LyondellBasell.

En 2022, l'entreprise a fait état de faits marquants en matière de développement durable :

Annonce de quatre nouveaux projets de recyclage des déchets plastiques ainsi que d'initiatives visant à accroître sa capacité de recyclage mécanique et à améliorer l'accès aux matières premières grâce à un tri avancé.

quatre nouveaux projets de recyclage des déchets plastiques ainsi que d'initiatives visant à accroître sa capacité de recyclage mécanique et à améliorer l'accès aux matières premières grâce à un tri avancé. Production et commercialisation de plus de 175 000 tonnes de polymères recyclés et renouvelables depuis 2019 sous sa marque Circulen . Ce résultat représente un progrès dans la réalisation de l'engagement de l'entreprise à produire et à commercialiser au moins 2 millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables par an d'ici 2030.

. Ce résultat représente un progrès dans la réalisation de l'engagement de l'entreprise à produire et à commercialiser au moins 2 millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables par an d'ici 2030. Signature d'accords d'achat d'électricité renouvelable (power purchase agreements, PPA) aux États-Unis et en Europe , ce qui nous a permis d'atteindre plus de 50 % de notre objectif d'acheter au moins la moitié de notre électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Les accords signés cette année nous ont permis d'atteindre 70 % de notre objectif.

, ce qui nous a permis d'atteindre plus de 50 % de notre objectif d'acheter au moins la moitié de notre électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Les accords signés cette année nous ont permis d'atteindre 70 % de notre objectif. Réalisation de plus de 17 000 heures de formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion. En outre, 40 % des personnes rapportant directement au PDG sont désormais des femmes.

Atteinte d'un taux record d'accidents enregistrables (total recordable injury rate, TRIR) de 0,12, un résultat du premier décile dans le secteur de la fabrication de produits pétrochimiques.

Enregistrement de cinq millions d'heures de travail en toute sécurité sur quatre sites et d'un million d'heures de travail en toute sécurité sur 21 sites.

« Nous nous engageons à faire preuve de transparence et à démontrer la manière dont nous influençons le cours des choses en tant que leader de l'industrie chimique », a déclaré M. Vanacker.

Pour plus d'informations, consultez le rapport de 2022 sur le développement durable de LyondellBasell, Unlocking Possibilities, ici.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell est un leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire à faible émission de carbone. Dans toutes nos activités, nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, investisseurs et à la société. En tant que l'un des plus grands producteurs de polymères au monde et leader dans les technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants de haute qualité pour des applications allant du transport durable à la sécurité alimentaire, en passant par la propreté de l'eau et à la qualité des soins de santé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lyondellbasell.com ou nous suivre @LyondellBasell sur LinkedIn.

