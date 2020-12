« Ce dernier investissement dans QCP permet à LyondellBasell de produire et de commercialiser 2 millions de tonnes par an de polymères recyclés et renouvelables d'ici 2030. L'extension du cycle de vie des plastiques par la récupération, le recyclage et la réutilisation permet non seulement d'éliminer les déchets, mais aussi de fabriquer un produit dont l'empreinte de CO2 se trouve réduite », a déclaré Richard Roudeix, vice-président principal des alcènes (oléfines) et polyoléfines chez LyondellBasell, pour l'Europe. « Cette approche novatrice est essentielle pour tirer une valeur supplémentaire des plastiques existants tout en répondant aux besoins des propriétaires de marque en matière de produits durables. »

« Nous sommes ravis de faire un pas en avant avec notre partenaire de longue date, LyondellBasell. Avec cette nouvelle acquisition, nous accélérerons ensemble l'utilisation de polymères circulaires de qualité en Europe et nous soutenons les efforts des fabricants industriels pour atteindre leurs objectifs environnementaux, a commenté Jean-Marc Boursier, chef des opérations du Groupe SUEZ. Cela vient également appuyer l'ambition de SUEZ de devenir le chef de file mondial des services environnementaux d'ici 2030. »

L'usine de TIVACO exploite cinq chaînes de production capables de traiter environ 22 000 tonnes de plastique recyclé par année. Cette acquisition vient s'ajouter à celle, en 2018, de QCP, une entreprise de recyclage de matières plastiques située à Geleen, aux Pays-Bas, capable de traiter environ 35 000 tonnes de matériau par année. Aujourd'hui, les matériaux recyclés de QCP se trouvent dans les produits de consommation, y compris la collection de bagages S'Cure ECO de Samsonite.

QCP s'engage à éliminer les déchets de plastique dans l'environnement. La coentreprise tire parti des forces respectives des deux partenaires. SUEZ utilisera ses solutions technologiques de pointe pour le tri et le recyclage afin d'améliorer la préparation des matériaux à être récupérés par QCP. LyondellBasell mettra à profit son leadership de longue date en matière de technologie novatrice de production de plastique, sa vaste expérience dans le développement de produits et sa connaissance approfondie de marchés finaux importants comme les biens de consommation, où l'entreprise est très présente.

SUEZ et LyondellBasell sont membres de L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques, un organisme international à but non lucratif à chaînes de valeur croisée qui s'engage à éliminer les déchets de plastique dans l'environnement. L'Alliance réunit un réseau diversifié de ressources et d'expertise pour créer et mettre à l'échelle des solutions novatrices partout dans le monde.

Les énoncés de cette présentation qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prévisionnels reposent sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell, que l'on suppose raisonnables au moment où elles sont émises et qui sont subordonnées à des incertitudes et à des risques importants. Lorsqu'ils sont utilisés dans cette présentation, les mots « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l'intention », « aurait la possibilité de », « planifier », « potentiel », « prévoir », « devrait », « va », « s'attendre à » et des expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, quoique tous les énoncés prévisionnels ne contiennent pas de telles expressions. Les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de facteurs comme, sans s'y limiter, les conditions du marché, les cycles commerciaux des industries de produits chimiques, de polymères et de raffinage; notre capacité de développer et de faire progresser les catégories de plastique qui font progresser la durabilité et l'économie circulaire; et notre capacité d'augmenter nos volumes de production de produits fabriqués par recyclage ou avec des matières premières renouvelables. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prévisionnels peuvent figurer dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risques) établie dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur notre formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2020, qui est disponible sur la page « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs) de notre site au ainsi que sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) à l'adresse www.sec.gov. Rien ne garantit que les mesures, les événements ou les résultats des énoncés prévisionnels se produiront ou, le cas échéant, quelle sera leur incidence sur nos résultats d'exploitation ou sur notre situation financière. Les énoncés prévisionnels ne sont valides qu'à la date à laquelle ils sont formulés et se basent sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où les énoncés sont formulés. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prévisionnels si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige.

À propos de QCP

Quality Circular Polymers (QCP) fournit aux propriétaires de marques et aux entreprises qui convertissent les matières plastiques des polymères de haute qualité et fiables fabriqués à partir de plastiques usagés. Un approvisionnement fiable, l'intégration, des technologies de pointe et des recettes novatrices permettent à QCP de porter l'industrie circulaire du plastique à un niveau supérieur. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.QCPolymers.com.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE : LyondellBasell (NYSE : LYB) est l'une des plus grandes entreprises au monde spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage. Forte de ses effectifs répartis autour du globe, LyondellBasell produit des matériaux et des produits qui sont essentiels pour apporter des solutions aux défis modernes tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, la protection de la pureté de l'approvisionnement en eau grâce à des tuyaux plus robustes et polyvalents, l'amélioration de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique d'un grand nombre de voitures et camions circulant sur les routes, ainsi que le maintien de la sécurité et du fonctionnement efficace des dispositifs électroniques et des appareils. Commercialisant ses produits dans plus de 100 pays, LyondellBasell est le plus grand producteur mondial de composés polymères et le plus grand donneur de licences de technologies à base de polyoléfines du globe. LyondellBasell offre un portefeuille de produits circulaires qui offre aux clients des solutions pour augmenter la teneur en plastique recyclé dans leurs applications avec des polymères recyclés mécaniquement de haute qualité. LyondellBasell a été nommée en 2020 pour la troisième année consécutive dans la liste des « Sociétés les plus admirées au monde » du magazine Fortune. Vous en saurez plus sur LyondellBasell en consultant le site www.LyondellBasell.com.

À propos de SUEZ

Depuis la fin du XIXe siècle, SUEZ a acquis une expertise visant à aider les gens à améliorer constamment leur qualité de vie en protégeant leur santé et en soutenant la croissance économique. Avec une présence active sur cinq continents, SUEZ et ses 90 000 employés s'efforcent de préserver le capital naturel de notre environnement, à savoir l'eau, le sol et l'air. SUEZ offre des solutions novatrices et résilientes en matière de gestion de l'eau, de récupération des déchets, d'assainissement des sites et de traitement de l'air, en optimisant la gestion des ressources des municipalités et des industries grâce à des villes « intelligentes » et en améliorant leur performance environnementale et économique. Le Groupe fournit des services d'assainissement à 64 millions de personnes et produit 7,1 milliards de mètres cubes d'eau potable. SUEZ contribue également à la croissance économique en créant plus de 200 000 emplois directement et indirectement sur une base annuelle. Le Groupe est aussi fournisseur de nouvelles ressources, produisant 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires. D'ici 2030, le Groupe vise à appliquer des solutions durables à 100 % et à avoir une incidence positive sur notre environnement, notre santé et notre climat. SUEZ a tiré de ses opérations des recettes totales de 18 milliards d'euros en 2019.

