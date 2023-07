HOUSTON et ROTTERDAM, Pays-Bas, 20 juillet 2023 /CNW/ - LyondellBasell (NYSE : LYB) a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu la cote AA, sur une échelle de CCC à AAA, dans l'évaluation des cotes ESG de MSCI, et qu'elle fait maintenant partie de la catégorie des « leaders ». Cette nouvelle cote, qui est une amélioration par rapport à la cote A obtenue par LyondellBasell l'année dernière, reflète les mesures prises par l'entreprise pour réduire ses émissions de carbone, ainsi que ses pratiques de pointe en matière de gouvernance d'entreprise .

Échelle d’évaluation des cotes ESG de MSCI

« Notre réussite sur le plan des facteurs ESG se mesure par les progrès importants constants en ce qui concerne notre stratégie climatique, la transparence et les mesures que nous prenons », a déclaré Andrea Brown, directrice du développement durable de LyondellBasell. « Nous croyons à la création de solutions pour un mode de vie durable au quotidien, et un volet important de cela consiste à nous assurer de maintenir notre dynamisme pour faire progresser nos activités ESG dans la bonne direction. »

Les cotes AA sont attribuées aux 10 % d'entreprises les plus performantes de chaque secteur figurant dans l'indice, c'est-à-dire les chefs de file de leur secteur dans la gestion des principales occasions et risques importants associés aux facteurs ESG. Pour en savoir plus, consultez le site Web MSCI ESG Ratings .

Avis d'exonération de responsabilité

L'utilisation par LyondellBasell des données de MSCI ESG Research LLC ou de ses sociétés affiliées (« MSCI ») et l'utilisation des logos, marques de commerce, marques de service ou noms d'indices de MSCI contenus dans le présent document ne constituent pas une commandite, une marque de confiance, une recommandation ou une promotion de LyondellBasell par MSCI. Les données et services de MSCI sont la propriété de MSCI ou de ses fournisseurs d'information et sont fournis « tels quels » et sans garantie. Les noms et logos de MSCI sont des marques commerciales ou des marques de service de MSCI.

À propos de nous

Nous sommes LyondellBasell, un chef de file mondial de l'industrie chimique qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à la technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire à faibles émissions de carbone. Nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société dans l'ensemble de nos activités. En tant que l'un des principaux producteurs de polymères au monde et chef de file des technologies à base de polyoléfines, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits novateurs de grande qualité pour des applications allant du transport durable à la salubrité des aliments, en passant par l'eau potable et les soins de santé de qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157799/MSCI_ESG_Ratings_Scale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Relations avec les médias de LyondellBasell, 713 309-7575, [email protected]