LyondellBasell démarre avec succès la nouvelle installation pilote de recyclage moléculaire

« Mettre un terme au rejet de déchets plastiques dans l'environnement et promouvoir l'économie circulaire sont des visées durables prioritaires pour notre société », soutient Jim Seward, vice-président directeur de la recherche et du développement (R et D), de la technologie et de la viabilité à LyondellBasell. « Grâce à notre technologie avancée de recyclage des plastiques, nous réinjectons de plus grandes quantités de déchets plastiques dans la chaîne de valeur et produisons de nouveaux matériaux pour les applications de haute qualité, maintenant leur valeur aussi longtemps que possible. »

Les nouveaux matériaux de plastique créés par la technologie MoReTec de LyondellBasell peuvent servir à fabriquer des emballages d'aliments et des articles pour les soins de santé, lesquels sont assujettis à des exigences réglementaires strictes.

Tirer parti de notre empreinte technologique mondiale

LyondellBasell effectue de la recherche fondamentale pour mener l'industrie des polymères vers le recyclage sophistiqué des plastiques. En juillet 2018, LyondellBasell a annoncé une initiative de collaboration avec le KIT (Karlsruhe Institute of Technology) d'Allemagne afin de faire avancer ses efforts de recyclage moléculaire. Cette collaboration a démontré l'efficacité de la technologie MoReTec à l'échelle de laboratoire. En octobre 2019, la société a annoncé la construction de l'usine pilote de Ferrare. Aujourd'hui, les équipes de recherche et de développement de la société en Allemagne, en Italie et aux États-Unis explorent activement des applications potentielles à l'échelle commerciale.

L'usine pilote peut traiter chaque heure de 5 à 10 kilogrammes (kg) de résidus domestiques de plastique et s'appuie sur nos travaux de recherche actuels. Les essais pilotes visent à comprendre l'interaction entre les différents types de déchets au sein du processus de recyclage moléculaire, à mettre à l'essai divers catalyseurs, et à valider la température et le temps dont le processus a besoin pour décomposer les déchets plastiques en molécules. L'objectif est d'achever cette étape dans les prochaines années pour ensuite élaborer une unité à l'échelle industrielle.

Le développement de la technologie MoReTec s'inscrit dans le cadre de l'engagement de LyondellBasell en matière de conversion plastique-plastique. Ce développement vient compléter les autres solutions circulaires de la société, qui contribuent à réduire les déchets plastiques et font avancer l'économie circulaire, notamment :

Concevoir de nouveaux modèles d'affaires pour le recyclage mécanique : En mars 2018, LyondellBasell a acquis une participation de 50 % dans QCP (Quality Circular Polymers), une coentreprise avec SUEZ. QCP se sert d'un procédé de recyclage mécanique pour produire des petits grains de plastique de première qualité à partir de déchets plastiques pouvant servir à fabriquer des appareils électriques et des bouteilles de détergent en passant par des valises. Commercialisés par LyondellBasell, les matériaux font actuellement partie, par exemple, de la collection de bagages S'Cure ECO de Samsonite.

En mars 2018, LyondellBasell a acquis une participation de 50 % dans QCP (Quality Circular Polymers), une coentreprise avec SUEZ. QCP se sert d'un procédé de recyclage mécanique pour produire des petits grains de plastique de première qualité à partir de déchets plastiques pouvant servir à fabriquer des appareils électriques et des bouteilles de détergent en passant par des valises. Commercialisés par LyondellBasell, les matériaux font actuellement partie, par exemple, de la collection de bagages S'Cure ECO de Samsonite. Utilisation de matières premières renouvelables pour la production de plastiques : En avril 2019, LyondellBasell a produit du plastique en utilisant des matières premières renouvelables, comme des huiles usées végétales et de cuisson, pour fabriquer des emballages d'aliments, des jouets et des meubles. Ces produits, commercialisés sous les marques Circulen et Circulen plus, sont conformes à l'ensemble des exigences réglementaires de pureté et possèdent les mêmes propriétés de haute technicité que les plastiques vierges.

