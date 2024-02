LyondellBasell annonce des changements à son comité exécutif

HOUSTON et LONDRES, 19 février 2024 /CNW/ - LyondellBasell (NYSE : LYB) a annoncé aujourd'hui des changements à son comité exécutif, qui prendront effet le 1er mars 2024. Kimberly (Kim) Foley occupera le poste de vice-présidente directrice, Oléfines et polyoléfines (O&P) mondiales, raffinage et chaîne d'approvisionnement et Aaron Ledet a été promu au poste de vice-président directeur, Produits intermédiaires et dérivés (PID). Aaron Ledet se joindra au comité exécutif de la société. Ces changements font suite au départ de Ken Lane, ancien vice-président directeur, O&P mondiales, qui quitte l'entreprise pour relever un autre défi.

Kimberly Foley est vice-présidente directrice de PID mondiaux, Raffinage et chaîne d'approvisionnement depuis octobre 2022. Auparavant, elle a été vice-présidente principale, Ingénierie mondiale, délais d'exécution et santé, sécurité et environnement, à LyondellBasell. Elle compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie pétrochimique, notamment à des postes de direction dans les domaines de la fabrication, de la planification stratégique, des finances et de la chaîne d'approvisionnement.

Aaron Ledet est vice-président principal d'O&P Amérique depuis octobre 2022. Il est responsable de la fabrication et du commerce pour le segment O&P Amérique, ainsi que de l'élaboration d'options futures pour l'exploitation de raffinage à Houston. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président, Oléfines et matières de base, ainsi que divers postes de direction dans les segments Solutions de polymères évoluées, des PID, et de la chaîne d'approvisionnement mondiale, tant aux États-Unis qu'en Europe.

« Kim a fait un travail exceptionnel en dirigeant nos activités de PID et de raffinage et en produisant des résultats historiques élevés, et je suis ravi qu'elle continue de mettre en œuvre notre stratégie en tant que chef mondiale du segment O&P, du raffinage et de la chaîne d'approvisionnement. Aaron a fait un travail fantastique à la tête de la branche O&P Amérique dans un environnement difficile. Il possède une vaste expérience en leadership, notamment en tant que responsable des services commerciaux des PID. Je suis ravi de le voir faire progresser les activités de PID », a déclaré Peter Vanacker, chef de la direction.

« Ces changements illustrent le succès du processus de planification de la relève et notre capacité à maintenir en poste les talents clés au sein de notre organisation et à faciliter leur avancement, a-t-il poursuivi. Je sais que ces deux cadres mettront constamment l'accent sur la croissance et la mise à niveau de notre noyau et qu'ils continueront de mener à bien les engagements de notre entreprise et d'incarner ses valeurs tous les jours. Je tiens à remercier personnellement Ken de sa contribution pendant son mandat et je lui souhaite bonne chance dans ses projets. »

