HOUSTON, 10 décembre 2020 /CNW/ - LyondellBasell (NYSE: LYB), l'une des plus grandes entreprises de la planète spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage, a annoncé aujourd'hui son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, l'initiative la plus importante au monde en matière de développement durable des entreprises. Le Pacte demande aux signataires d'aligner leurs opérations et leurs stratégies sur des principes clés liés aux droits de la personne, aux normes du travail et à la lutte contre la corruption.

« Chez LyondellBasell, notre culture met en valeur l'atteinte d'objectifs grâce au principe de "l'union fait la force". Pour relever les défis auxquels notre monde est confronté, nous aurons besoin d'un engagement et d'une collaboration à l'échelle mondiale entre le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les gouvernements, a déclaré Bob Patel, président-directeur général de LyondellBasell. Les objectifs du Pacte mondial des Nations Unies cadrent bien avec l'engagement de notre entreprise envers l'élimination des déchets de plastique dans l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et l'appui d'une société prospère. Nous sommes fiers de participer à cet important effort collectif. »

En 2020, LyondellBasell a fait progresser son programme de développement durable en fixant des cibles ambitieuses pour les polymères à base de matériaux recyclés et renouvelables, dans le but d'atteindre l'objectif de zéro perte de granules de polymère découlant des opérations et du transport, et en démarrant l'usine pilote de recyclage moléculaire MoReTec à Ferrare, en Italie. De plus, l'entreprise est l'un des membres fondateurs de l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques (Alliance to End Plastic Waste), la première initiative mondiale à chaîne de valeur croisée qui vise à éliminer les déchets de plastique dans l'environnement.

Pour en savoir plus sur les efforts de LyondellBasell en matière de développement durable, consultez la page sur le développement durable de l'entreprise. Pour en savoir plus sur la participation de l'entreprise à l'initiative, consultez la page de profil de l'entreprise sur le site Web du Pacte mondial des Nations Unies.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises de la planète spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage. Forte de ses effectifs répartis autour du globe, LyondellBasell produit des matériaux et des produits qui permettent de relever les défis d'aujourd'hui, comme l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, la protection de la pureté de l'approvisionnement en eau au moyen de tuyaux plus robustes et polyvalents, le renforcement de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique d'un grand nombre de voitures et de camions circulant sur les routes, ainsi que le maintien de la sécurité et du fonctionnement efficace des dispositifs électroniques et des appareils. Commercialisant ses produits dans plus de 100 pays, LyondellBasell est le plus grand producteur mondial de composés polymères et le plus grand donneur de licences de technologies à base de polyoléfines du globe. LyondellBasell offre un portefeuille de produits circulaires qui fournit aux clients des solutions pour augmenter la teneur en plastique recyclé dans leurs applications avec des polymères recyclés mécaniquement de haute qualité. En 2020, LyondellBasell a été citée pour la troisième année consécutive dans la liste des « Sociétés les plus admirées au monde » du magazine Fortune. Pour en savoir plus sur LyondellBasell, consultez le site www.LyondellBasell.com.

