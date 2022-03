À l'occasion, la compagnie aérienne lance un concours vous donnant l'occasion de remporter une escapade de fin de semaine sans frais

TORONTO, le 17 mars 2022 /CNW/ - Lynx Air, la nouvelle compagnie aérienne à très bas prix du Canada, a annoncé aujourd'hui une importante expansion à l'extérieur de la région de Toronto, ajoutant quatre nouvelles destinations et cinq nouveaux itinéraires à son réseau, à mesure qu'elle poursuit sa mission de rendre le transport aérien accessible pour tous. Les Canadiens qui habitent la région de Toronto auront accès aux vols de Lynx à partir de l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (« l'aéroport Pearson de Toronto ») et de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton (« l'aéroport de Hamilton »), avec six (6) destinations à travers le pays : Halifax, St. John's, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver.

Pour souligner cet engagement important de Lynx dans la région de Toronto, la compagnie aérienne a lancé un concours vous donnant la chance de remporter une escapade de fin de semaine de Toronto vers Halifax, Calgary, Edmonton ou Vancouver. Chaque forfait escapade de fin de semaine comprend deux vols aller-retour à bord du tout nouveau Boeing 737 de Lynx et un séjour de deux nuits dans l'une des quatre destinations. Pour connaître tous les détails du concours et vous y inscrire, suivez Lynx Air sur Facebook ou Instagram. Le concours prend fin le 20 mars, à 20 h (HNR).

L'annonce d'aujourd'hui comprend les nouveaux itinéraires de Lynx suivants :

Aéroport Pearson de Toronto - Halifax : trois vols par semaine, à compter du 30 juin 2022, et cinq vols par semaine à compter du 30 juillet 2022.

- : trois vols par semaine, à compter du 30 juin cinq vols par semaine à compter du 30 juillet 2022. Aéroport Pearson de Toronto - St. John's : deux vols par semaine à compter du 28 juin 2022, et sept vols par semaine à compter du 28 juillet 2022.

- : deux vols par semaine à compter du 28 juin sept vols par semaine à compter du 28 juillet 2022. Aéroport Pearson de Toronto - Edmonton : sept vols par semaine à compter du 28 juillet 2022.

- : sept vols par semaine à compter du 28 juillet 2022. Hamilton - Calgary : deux vols par semaine à compter du 29 juin 2022, et quatre vols par semaine à compter du 29 juillet 2022.

- : deux vols par semaine à compter du 29 juin quatre vols par semaine à compter du 29 juillet 2022. Hamilton - Halifax : deux vols par semaine à compter du 29 juin 2022.

Lynx augmentera également la fréquence de ses liaisons entre l'aéroport Pearson de Toronto et Calgary, qui passera de sept vols par semaine à douze vols par semaine à compter du 28 juin 2022.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette importante expansion de notre réseau qui nous permet d'améliorer la concurrence et d'offrir de nouvelles options aux résidents de Toronto cherchant à renouer avec leurs proches et à redécouvrir notre beau pays. D'ici la fin de juillet, nous proposerons 92 vols par semaine à destination et au départ de la région de Toronto, ce qui représente plus de 17 000 sièges par semaine, a déclaré Merren McArthur, cheffe de la direction de Lynx. Conformément à notre mission qui consiste à rendre le transport aérien accessible à tous, nous sommes heureux d'offrir aux voyageurs la chance de profiter d'une escapade de fin de semaine sans frais afin de découvrir l'une des quatre principales destinations de notre réseau. »

« Lynx Air offre encore plus d'options aux voyageurs qui se rendent dans d'autres régions du Canada, tout en permettant aux visiteurs de l'aéroport Pearson de profiter de davantage d'occasions d'explorer l'Ontario, a déclaré Stephan Rouleau, directeur des opérations au sol côté piste, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Cette annonce d'expansion de Lynx Air est une bonne nouvelle, car les restrictions liées au voyage continuent d'être assouplies et l'intérêt du public pour le transport aérien augmente sans cesse. »

« Nous sommes ravis de constater que Lynx Air élargit son réseau et sa liste de destinations afin d'offrir plus de choix et des tarifs aériens très bas aux résidents de la ville et des collectivités avoisinantes. Nous avons hâte de voir ce nouveau partenariat entre l'aéroport international de Hamilton et Lynx Air prendre son envol à un moment où les Canadiens cherchent à rattraper le temps perdu en se rapprochant de leurs amis et de leur famille », a déclaré Cathie Puckering, vice-présidente et responsable du réseau canadien à Vantage Airport Group, et présidente et cheffe de la direction de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Elle a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à un parc de nouveaux appareils Boeing 737, un excellent service à la clientèle et des tarifs bas. Lynx est une compagnie aérienne privée canadienne qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le secteur de l'aviation au Canada. Pour en savoir plus, consultez le Lynxair.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @Lynx_Air.

Le parc d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenu par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'appareil mise sur un aérodynamisme de pointe, des moteurs très efficaces et des améliorations à la cellule et aux systèmes de vol. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

