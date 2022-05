Pour souligner l'événement, Lynx lance un rabais de 50 % à l'occasion d'un solde de places de deux jours.

HALIFAX, NS, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, lors d'un événement médiatique à Halifax, Lynx Air (Lynx) a annoncé l'ajout de deux itinéraires de Halifax à son réseau, créant ainsi des liaisons entre Halifax et Calgary et Edmonton. Ces services s'ajoutent à ceux qui ont déjà été annoncés entre Halifax et Hamilton et Toronto, qui débuteront respectivement les 29 et 30 juin 2022.

À compter du 14 juillet 2022, Lynx commencera à offrir cinq vols directs par semaine de Calgary à Halifax. Le 30 juillet 2022, la compagnie aérienne commencera à offrir deux vols directs par semaine d'Edmonton à Halifax. À ce moment-là, Lynx offrira un total de 14 vols par semaine à destination et en provenance de Halifax, ce qui représente plus de 2 600 places par semaine. Les « vols directs » d'Edmonton et de Calgary passeront par Toronto ou Hamilton, ce qui permettra d'offrir un service sans interruption avec une seule carte d'embarquement avec la possibilité d'enregistrer les bagages jusqu'à la destination finale. Les tarifs à destination et en provenance de Halifax commencent à partir de 59,00 $* pour un aller simple, taxes comprises.

L'annonce d'aujourd'hui survient à peine un jour après que Lynx ait annoncé l'expansion des services à St. John's. La compagnie aérienne a déclaré que l'expansion de son réseau d'itinéraires à Halifax et à St. John's visait à répondre à la forte demande de vols vers le Canada atlantique.

Les nouveaux vols de Halifax sont maintenant en solde et pour souligner l'occasion, Lynx lance un solde de places d'une durée limitée, offrant jusqu'à 50 % de réduction sur les tarifs de base de tous les itinéraires de Halifax. La vente durera 48 heures et se déroulera du 10 mai 2022 à midi (HAA) au 12 mai 2022 à 23 h 59 (HAA). Pour connaître tous les détails de la vente et réserver une place à prix réduit, veuillez visiter FlyLynx.com .

La nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada a lancé son premier vol il y a un peu plus d'un mois et a rapidement intensifié son réseau en prévision de la période estivale occupée. Les billets de Lynx sont désormais en vente pour 10 destinations d'un bout à l'autre du Canada, dont Victoria, Vancouver, Kelowna, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto Pearson, Hamilton, Halifax et St. John's. La compagnie aérienne exploite une flotte d'appareils Boeing 737 neufs et à haut rendement énergétique et prévoit augmenter sa flotte à plus de 46 appareils au cours des cinq à sept prochaines années.

« Lynx est fière de renforcer la concurrence et le choix dans l'éblouissant Canada atlantique, affirme Merren McArthur, chef de la direction de Lynx. Halifax est la deuxième plus grande ville côtière au Canada et la porte d'entrée de la magnifique Nouvelle-Écosse, réputée pour ses fruits de mer frais, ses phares spectaculaires et ses paysages naturels époustouflants. Nous sommes ravis d'offrir aux visiteurs de cette merveilleuse région des options de voyage ultra-abordables. »

L'horaire complet des vols de Lynx comprend :

Vol aller-retour Date de début Fréquence par semaine Calgary (Alberta) - Vancouver (C.-B.) 7 avril 2022 7x 14x (à partir du 20 mai) Calgary (Alberta) - Toronto (Ontario) 11 avril 2022 7x 12x (à partir du 28 juin) Vancouver (C.-B.) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 2x Calgary (Alberta) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 2x 3x (à partir du 29 juin) Calgary (Alberta) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 4x Vancouver (C.-B.) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 2x Vancouver (C.-B.) - Toronto (Ontario) 28 avril 2022 7x Toronto (Ontario) - Winnipeg (Manitoba) 5 mai 2022 2x Calgary (Alberta) - Victoria (C.-B.) 12 mai 2022 2x 3x (à partir du 29 juin) Toronto (Ontario) - St. John's (T.-N.-L.) 28 juin 2022 2x 7x (à partir du 14 juillet) Calgary (Alberta) - Hamilton (Ontario) 29 juin 2022 2x 4x (à partir du 29 juillet) Hamilton (Ontario) - Halifax (N.-É.) 29 juin 2022 2x Toronto (Ontario) - Halifax (N.-É.) 30 juin 2022 3x 5x (à partir du 30 juillet) Edmonton (Alberta) - Toronto (Ontario) 14 juillet 2022 5x 7x (à partir du 30 juillet) Edmonton (Alberta) à St. John's (T.-N.-L.)** 14 juillet 2022 5x Calgary (Alberta) - Halifax (N.-É.)** 14 juillet 2022 5x Calgary (Alberta) à St. John's (T.-N.-L.)** 16 juillet 2022 2x Edmonton (Alberta) - Halifax (N.-É.)** 30 juillet 2022 2x

Veuillez noter que les dates peuvent changer. Visitez le site Web pour connaître l'horaire détaillé.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et comprennent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date.

** Indique un vol direct qui passe par Toronto

Les billets sont maintenant en vente sur le site Web FlyLynx.com .

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la première compagnie aérienne ultra-abordable du Canada et a pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs ultra-abordables, à un parc de nouveaux appareils Boeing 737 à la fine pointe et à une expérience de vol exceptionnelle. Lynx est une compagnie aérienne privée canadienne qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le secteur de l'aviation au Canada. Pour en savoir plus, visitez FlyLynx.com ou communiquez avec Lynx sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Le parc d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenu et exploité par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'aéronef offre une aérodynamique avancée et des moteurs très efficaces, ce qui permet de réaliser des économies importantes de carburant et de réduire les émissions de CO2 de la compagnie aérienne d'environ 14 % par rapport aux avions à couloir unique les plus efficaces. Il s'agit d'améliorations essentielles qui réduisent l'empreinte carbone de Lynx et qui contribuent à en faire l'une des compagnies aériennes les plus écologiques et les plus durables du Canada. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

SOURCE Lynx Air

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Paula Worthington, Worthington PR & Story Pour Lynx Air, 403 585-2429, [email protected]