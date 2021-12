Lymphome Canada annonce la nomination d'une légende du hockey, Paul Henderson, au poste de gouverneur honoraire

« Nous sommes heureux d'accueillir Paul Henderson parmi nos gouverneurs honoraires, a déclaré Antonella Rizza, chef de la direction de Lymphome Canada. La vaste expérience philanthropique de Paul, qui repose sur les collectes de fonds et la sensibilisation au lymphome, joue un rôle inestimable dans la façon dont nous poursuivons notre mission et dont nous servons les patients. »

Paul Henderson est surtout connu pour avoir mené l'Équipe Canada à la victoire en 1972, lors de la Série du siècle contre l'ancienne Union soviétique. Il vit avec une leucémie lymphocytaire chronique (LLC), diagnostiquée en 2009. La LLC est une forme de cancer du sang qui affecte la moelle osseuse et les globules blancs. Chaque année, plus de 2 200 Canadiennes et Canadiens reçoivent un diagnostic de LLC.

M. Henderson a été intronisé à deux reprises au Temple de la renommée des sports du Canada, d'abord à titre individuel en 1995, puis dix ans plus tard, avec ses coéquipiers de la Série du siècle de 1972. Son équipe obtient alors une étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes. Puis en 1997, M. Henderson devient membre du Temple de la renommée des sports de l'Ontario et, en 2013, du Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). En 2013, Hockey Canada l'honore également de l'Ordre du hockey au Canada. En décembre 2012, il devient membre de l'Ordre du Canada en reconnaissance de « son engagement à l'égard de diverses causes sociales et caritatives » ainsi que de ses succès au hockey. Enfin, en 2014, il reçoit la plus haute distinction civile, l'Ordre de l'Ontario.

En partenariat avec Lymphome Canada, M. Henderson œuvre depuis longtemps à promouvoir l'autonomie des patients atteints de lymphome. Outre son rôle d'ambassadeur vedette à l'édition 2017 de la Classique Creighton Par for the Cure, il a raconté son histoire comme patient dans un envoi postal pancanadien afin de recueillir des fonds pour la recherche sur le lymphome. Ce philanthrope a également participé à des efforts pour inciter le gouvernement de l'Ontario à contribuer au financement des médicaments contre le cancer, pris à la maison pour les patients atteints d'un lymphome.

« Je suis honoré de jouer un rôle encore plus actif au sein de Lymphome Canada, a déclaré Paul Henderson. L'organisme en a tellement fait pour les personnes atteintes de la maladie, et j'espère l'aider à poursuivre son action. »

Nous nous réjouissons à la perspective de renforcer notre partenariat avec Paul, dans le cadre de ses fonctions de membre des gouverneurs honoraires de Lymphome Canada.

À propos de Lymphome Canada

Lymphome Canada est un organisme de bienfaisance enregistré, dont la mission est de donner des moyens d'action aux patients et à la communauté du lymphome grâce à des activités éducatives et des services de soutien ainsi qu'à la défense des droits et à la recherche. Lymphome Canada procure aux patients et aux fournisseurs de soins de santé des ressources spécifiques au Canada, dont des webinaires, des congrès nationaux, des groupes de soutien et du matériel éducatif décrivant la maladie, les traitements et leurs effets secondaires. Mais ce n'est pas tout. Lymphome Canada offre également des moyens de faire face au lymphome, notamment grâce à ses programmes de soutien par les pairs.

Lymphome Canada est un organisme entièrement canadien. Toutes ses ressources contiennent des renseignements et des statistiques spécifiques au Canada. Son conseil consultatif scientifique, composé de chercheurs et de cliniciens canadiens, examine et approuve son matériel. Tous les membres du conseil d'administration de Lymphome Canada résident au pays, et l'organisme ne finance que des chercheurs canadiens.

Pour plus de détails sur l'expérience de Paul Henderson avec la LLC, visitez : https://www.lymphoma.ca/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles-et-medias/paulhenderson/

