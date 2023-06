Ce vétéran du traitement de la parole et de l'apprentissage automatique apporte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur en dirigeant des initiatives technologiques de premier plan chez Nuance, une entreprise de Microsoft.

TORONTO, 27 juin 2023 /CNW/ -- LXT , un chef de file émergent en matière de données d'entraînement pour l'intelligence artificielle au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Amr Nour-Eldin au poste de vice-président de la technologie. M. Nour-Eldin possède une vaste expérience du traitement de la parole et de l'audio, ainsi que de l'apprentissage automatique dans le contexte de la reconnaissance automatique de la parole (RAP), et possède une expérience pratique des techniques d'apprentissage profond pour la reconnaissance vocale de bout en bout en flux à Nuance Communications, qui fait maintenant partie de Microsoft.

Amr Nour-Eldin se joint à LXT en tant que vice-président de la technologie

« Nous sommes ravis d'accueillir Amr au sein de l'équipe de direction de LXT, a déclaré Mohammad Omar, cofondateur et chef de la direction de LXT. Amr pilotera la vision technologique et la feuille de route pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients sur le marché dynamique de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une étape importante de notre parcours - nous continuerons à investir dans nos capacités technologiques afin de fournir des données toujours de meilleure qualité à nos clients et d'améliorer l'efficacité interne, parmi d'autres objectifs importants. »

« Avec l'émergence de l'intelligence artificielle en tant que technologie véritablement transformationnelle, la mission de LXT d'alimenter les technologies de l'avenir grâce à la génération de données novatrices dans toutes les langues, cultures et modalités est plus importante que jamais, a déclaré M. Nour-Eldin. Je suis très heureux de me joindre à une équipe aussi talentueuse et j'ai hâte de façonner ensemble le paysage et l'avenir des données sur l'intelligence artificielle. »

Plus récemment, M. Nour-Eldin était chercheur principal au sein de la division recherche et développement mondiale de Nuance, un niveau atteint grâce à l'accumulation d'une vaste expérience dans des aspects complexes de l'activité de Nuance axée sur la reconnaissance vocale. Ses responsabilités comprenaient la recherche, le développement et l'avancement de techniques de pointe de traitement de la parole et de l'audio ainsi que des capacités d'apprentissage profond dans l'ensemble de son portefeuille de produits. Microsoft a acquis Nuance en 2021 pour près de 20 milliards de dollars américains.

« Nous sommes à un point tournant de notre évolution, a commenté Phil Hall, chef de la croissance de LXT, et l'expérience en traitement de la parole et de l'audio de M. Nour-Eldin cadre parfaitement avec notre vision de l'avenir. Je suis ravi de l'accueillir au sein de l'équipe de direction et j'ai hâte de travailler avec lui pour mettre au point de nouvelles solutions novatrices en matière de données d'intelligence artificielle afin d'alimenter la prochaine génération d'applications d'intelligence artificielle. »

À propos de LXT

LXT est un nouveau chef de file en matière de données d'entraînement pour l'IA qui alimente la technologie intelligente au profit des organisations mondiales. En partenariat avec un réseau international de contributeurs, LXT collecte et annote les données sur plusieurs modalités selon les exigences des entreprises en ce qui concerne la rapidité, la portée et la souplesse. Notre expertise mondiale couvre plus de 115 pays et plus de 780 paramètres régionaux linguistiques. Fondée en 2010, LXT a son siège social à Toronto, au Canada, et est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Égypte, en Turquie et en Australie. L'entreprise sert des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez le site Web lxt.ai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2129562/LXT_Tech_VP_Amr_Nour_Eldin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1603468/LXT_Logo.jpg

SOURCE LXT

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nick Olsson, [email protected]