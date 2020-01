LXRandCo Prévoit Des Produits Nets Records pour le 4ième Trimestre 2019

MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW/ - LXRandCo, Inc. ("LXRandCo" ou la "Société") (TSX: LXR, LXR.WT) un détaillant omnicanal de sacs à main de luxe vintage haut de gamme et d'autres produits personnels de luxe, a annoncé ce jour qu'il s'attendait à ce que les produits nets pour le quatrième trimestre, qui comprennent les produits de son réseau de vente au détail, de son commerce en gros, et de son commerce électronique pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019, atteignent un niveau record d'environ 14,2 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 30 % par rapport à la période de trois mois close le 31 décembre 2018. De plus, la Société s'attend à déclarer une marge brute considérablement plus élevée pour le quatrième trimestre par rapport à la même période en 2018.

Le 25 septembre, 2019, la Société a annoncé la création du Bureau du Président, ce qui a notamment permis de se concentrer à nouveau sur les besoins des consommateurs dans tous les canaux; de rééquilibrer son modèle omnicanal qui restera concentré sur son réseau de vente au détail et de se concentrer également sur le renforcement de la croissance du commerce en gros et du commerce électronique en redynamisant la culture et la marque de la Société; et en mettant l'accent sur la rentabilité.

Le tableau suivant résume l'historique des produits nets de LXRandCo pour les huit derniers trimestres.

Produits nets par trimestre (millions $) :

Q4-2019 (est.) Q3-2019 Q2-2019 Q1-2019 Q4-2018 Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 14,2 8,3 8,6 8,8 10,9 9,9 9,3 8,8

"Nous sommes ravis de la croissance de notre chiffre d'affaires au quatrième trimestre et des efforts et progrès collectifs de notre équipe. Bien que l'environnement de la vente au détail reste difficile, la forte performance de notre canal de commerce en gros et de notre commerce électronique au quatrième trimestre a mis en évidence les mérites stratégiques d'une présence équilibrée omnicanale. J'aimerais remercier nos employés dévoués et les partenaires de tous nos canaux pour leur soutien continu", a dit Cam di Prata, Prédisent-Directeur-Général Intérim, LXRandCo.

La Société annoncera le 26 mars, 2020 ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2019.

Un appel conférence a été organisé pour le 26 mars, 2020 à 9 heures du matin HE.

Renseignements: Pour obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec : Nadine Eap, Chef de la direction financière, LXRandCo. Inc., +1 514 564-9993, poste : 037, [email protected]